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തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് Essel Group ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ പിതാവ് നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക അന്തരിച്ചു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 14, 2026, 05:39 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:44 AM IST
തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് Essel Group ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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