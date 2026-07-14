/തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് Essel Group ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

മുംബൈ: എസ്എൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുബാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ആദരണീയ പിതാവ് ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക ഇന്നലെ ജൂലൈ 13 ന് അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് 96 വയസായിരുന്നു.
വിനയം, കാരുണ്യം, ശക്തമായ മൂല്യങ്ങൾ, സാമൂഹിക സേവനം എന്നിവയാൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻറെ ജീവിതം. പരേതനായ ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക ജീവിതത്തിലുടനീളം സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി നിശബ്ദമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കാരുണ്യം, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ നിരവധി പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരുണ്യത്തിന്റയും മാനവികതയുടെയും മൂർത്തീരൂപമായ ശ്രീ നന്ദ കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ വിയോഗം സാമൂഹിക സേവന മേഖലയ്ക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ്.
അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്നലെ (ജൂലൈ 13) വൈകുന്നേരം 6:00 മുതൽ 9:00 വരെ മുംബൈയിലെ ചർച്ച്ഗേറ്റിലെ എ റോഡിലുള്ള വസന്ത് സാഗറിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ കുടുംബം സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. ജൂലൈ 15 ന് ഹരിയാനയിലെ ഹിസാർ ജില്ലയിലെ അഗ്രോഹയിലുള്ള ഗോയങ്ക പാർക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യകർമങ്ങൾ നടക്കും. പിതാവിന്റെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു വൈകാരിക സന്ദേശം ഇന്നലെ പങ്കിട്ടിരുന്നു.
"ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് നന്ദ കിഷോർ ഗോയങ്ക അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ദുഃഖിതരാണെങ്കിലും ഒരു ആർഎസ്എസ് സ്വയം സേവകൻ എന്ന നിലയിൽ സമാജ് സേവ, ഗോ സേവ, ദേശീയ സേവനം എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 96 വർഷത്തെ ജീവിതം ആഘോഷിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം.” പരേതനായ ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക ജിയെ ആദരിക്കുന്നതിൽ മുഴുവൻ എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഐക്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെയും മൂല്യങ്ങളുടെയും ശാശ്വത സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്. അദ്ദേഹം ജീവിച്ച തത്വങ്ങൾ ഭാവി തലമുറകളെ നയിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. പരേതനായ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ, ദുഃഖിതരായ കുടുംബത്തിന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ധൈര്യവും ശക്തിയും നൽകട്ടെ." അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു...
Today morning our beloved father Nand Kishore Goenka, breathed his last. Though all in family are saddened. My desire is to celebrate his 96 year's life, which was full of samaj seva, cow seva,and national service as RSS sayam sevak.— Subhash Chandra (@subhashchandra) July 13, 2026
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