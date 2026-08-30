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Dr. Subhash Chandra: ഒരു രൂപ പോലും കടമെടുത്തിട്ടില്ല, എല്ലാം വ്യാജ പ്രചാരണം; എൻസിഎൽടി കേസിൽ വിശദീകരണവുമായി ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

പാപ്പരത്ത കേസിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്നത് വ്യാജ പ്രചാരണമാണെന്ന് എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര. സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി.

Written ByKarthika V
Published: Aug 30, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:50 PM IST
Dr. Subhash Chandra: ഒരു രൂപ പോലും കടമെടുത്തിട്ടില്ല, എല്ലാം വ്യാജ പ്രചാരണം; എൻസിഎൽടി കേസിൽ വിശദീകരണവുമായി ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
Image Credit: Subhash Chandra | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Dr. Subhash Chandra: ഒരു രൂപ പോലും കടമെടുത്തിട്ടില്ല, എല്ലാം വ്യാജ പ്രചാരണം; എൻസിഎൽടി കേസിൽ വിശദീകരണവുമായി ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
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