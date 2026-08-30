/Dr. Subhash Chandra: ഒരു രൂപ പോലും കടമെടുത്തിട്ടില്ല, എല്ലാം വ്യാജ പ്രചാരണം; എൻസിഎൽടി കേസിൽ വിശദീകരണവുമായി ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

ദേശീയ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണലിൽ നടക്കുന്ന വ്യക്തിഗത പാപ്പരത്ത കേസിൽ വിശദീകരണവുമായി ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തനിക്കെതിരെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. വ്യക്തിപരമായി യാതൊരുവിധ വായ്പയും എടുത്തിട്ടില്ല. 22,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് പേഴ്സണൽ ഗാരന്ററായി ഒപ്പിടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും ഒരു രൂപ പോലും ഞാൻ കടമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വായ്പയെടുത്തവരും ബാങ്കുകളും തമ്മിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ച് ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും വായ്പയെടുത്തവർ അത് കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുമെന്നാണ് തന്റെ വിശ്വാസമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വ്യക്തിപരമായി വായ്പകളൊന്നും സുഭാഷ് ചന്ദ്ര എടുത്തിട്ടില്ല. മറിച്ച്, വിവിധ കമ്പനികൾ എടുത്ത വായ്പകൾക്ക് വ്യക്തിഗത ഗ്യാരന്ററായി ഒപ്പിടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിഗത പാപ്പരത്ത കേസിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി എടുത്ത വായ്പാ തുക 'സീറോ' എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ, വിവിധ കമ്പനികൾ വായ്പകളെടുത്തതിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ വ്യക്തിഗത ഗ്യാരന്റികളുടെ ആകെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് 22,000 കോടി രൂപയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഇതിൽ ഏകദേശം 4,800 കോടി രൂപയുടെ ഗ്യാരന്റികളിൽ, അതാത് കമ്പനികൾ വായ്പ എടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബാക്കി തുകയ്ക്കുള്ള ഗ്യാരന്റികളിൽ, അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ കമ്പനികൾ തിരിച്ചടവ് മുടക്കിയതിന് ശേഷമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന വിശദീകരണം.
തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരങ്ങൾ
ആകെ 4,808 കോടി രൂപയുടെ വായ്പയിൽ 3,803 കോടി രൂപയും വായ്പയെടുത്തവർ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി. ഇനി 998 കോടി രൂപയാണ് തിരിച്ചടക്കാനുള്ളത്. എന്നാൽ, കുടിശ്ശികയുള്ള ഈ തുകയ്ക്ക് എതിരായി 5,311 കോടി രൂപയുടെ ക്ലെയിമുകളാണ് ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനകം തീർപ്പാക്കിയ 1,049 കോടി രൂപയുടെ ക്ലെയിമുകൾ കുറച്ചതിനുശേഷം 4,262 കോടിയാണ് ശേഷിക്കുന്ന കുടിശ്ശിക തുക എന്ന് പറയുന്നത്. വായ്പയെടുത്ത കമ്പനികളുമായെല്ലാം താൻ ചർച്ച നടത്തി. ബാക്കിവരുന്ന കുടിശ്ശിക മുഴുവനായി അടച്ചുതീർക്കാമെന്ന് അവർ വായ്പ നൽകിയ ബാങ്കുകൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുഭാഷ് ചന്ദ്ര പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാമെന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയിലാകാം, ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കമ്പനികൾക്ക് ബാങ്കുകൾ വായ്പ നൽകിയതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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