/Nand Kishore Goenka Passes Away: എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ പിതാവ് നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക അന്തരിച്ചു

പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ പിതാവുമായ ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക (96) അന്തരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30-ഓടെ മുംബൈയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. മറൈൻ ഡ്രൈവ്, വസന്ത് സാഗർ, എ റോഡിലുള്ള വസതിയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാനായി സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുംബൈയിലെ പൊതുദർശന ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം, ബുധനാഴ്ച രാവിലെ അഗ്രോഹയിലെ ഗോയങ്ക ഉദ്യാനിൽ വെച്ചായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക.
നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ നിര്യാണത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും സാമൂഹിക, വാണിജ്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹിസാറിലെ അഗ്രോഹ ധാം ഗോയങ്ക ഉദ്യാനിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ സംസ്കാരിച്ചതും ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു.
1930 സെപ്റ്റംബർ 28നാണ് നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ ജനനം. രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘിന്റെ (ആർ.എസ്.എസ്) ഒരു സ്വയംസേവകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം. സംഘടനയിൽ നിരവധി സുപ്രധാന ചുമതലകൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസ്സ് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതം സാമൂഹിക സേവനം, ഗോസേവ, വൈശ്യ സമുദായത്തിന്റെ ക്ഷേമം എന്നിവയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചു. വൈശ്യ സമുദായത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം മഹാരാജാ അഗ്രസേനന്റെ ചരിത്രഭൂമിയായ അഗ്രോഹയുടെ വികസനത്തിലും നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക നൽകിയ സംഭാവനകൾ നിർണായകമാണ്.
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