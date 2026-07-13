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Nand Kishore Goenka Passes Away: എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ പിതാവ് നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക അന്തരിച്ചു

ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ മുംബൈയിലെ വസതിയില്ർ വച്ചായിരുന്നു നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 13, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:15 PM IST
Nand Kishore Goenka Passes Away: എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ പിതാവ് നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക അന്തരിച്ചു
Image Credit: Nand Kishore Goenka | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ പിതാവ് നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക അന്തരിച്ചു
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