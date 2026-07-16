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ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക: സേവനത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും ദേശീയബോധത്തിന്റെയും യുഗപുരുഷൻ

Shri Nand Kishore Goenka: എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ പിതാവും പ്രശസ്ത വ്യവസായിയും ഗോസംരക്ഷണത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പികുകയും ചെയ്ത ശ്രീ നന്ദകിഷോർ ഗോയങ്ക തന്റെ 96 മത്തെ വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 16, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:00 PM IST
ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക: സേവനത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും ദേശീയബോധത്തിന്റെയും യുഗപുരുഷൻ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക: സേവനത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും ദേശീയബോധത്തിന്റെയും യുഗപുരുഷൻ
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