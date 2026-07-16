/ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക: സേവനത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും ദേശീയബോധത്തിന്റെയും യുഗപുരുഷൻ

Shri Nand Kishore Goenka: ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കാലത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിന് അതീതരാണ്. അവരുടെ ജീവിതം ചിന്തയുടെ പ്രതീകമായി മാറുന്നു, അവരുടെ പെരുമാറ്റം ഒരു ആദർശമായും പെരുമാറ്റം ഒരു മാതൃകയായും, സമർപ്പണം വരും തലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനത്തിന്റെ ഉറവിടമായും മാറുന്നു. അത്തരമൊരു അപൂർവ വ്യക്തിയായിരുന്നു പരേതനായ ശ്രീ നന്ദകിഷോർ ഗോയങ്ക.
ശ്രീ നന്ദ് കിന്ദകിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടം ഇന്നലെ സംസ്കരിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതദർശനവും കർമ്മനിഷ്ഠയും സേവന മനോഭാവവും അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപിടിച്ച ആദർശങ്ങളും സമൂഹത്തിന് എന്നും വഴികാട്ടിയായി തുടരും. ഒരിക്കലും സ്വയം കേന്ദ്രസ്ഥനത്ത് നിൽക്കാതെ സമൂഹത്തെയും രാഷ്ട്രത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിനുവാക്കിയ ഒരു അപൂർവ്വ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ വ്യക്തിത്വത്തിനൊപ്പം ആത്മസംയമനവും മഹത്തരവുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശരിക്കുമൊരു കർമ്മയോഗിയായിരുന്നു എന്നുവേണം പറയാൻ.
1930 സെപ്പ്റ്റംബർ 28 ന് ഹരിയാനയിലെ ഹിസാർ എന്ന പുണ്യഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ശ്രീ നന്ദകിഷോർ ഗോയങ്ക ഭാരതീയ സംസ്കാരവും കഠിനാധ്വാനവും ഉയർന്ന ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തന്റെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്തത്. ജീവിതത്തിലെ ആദ്യകാല പോരാട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വയംപര്യപ്തനാക്കി. രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ (RSS) ആശയങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രസേവനത്തിനായി സമർപ്പിതനാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റി. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം പ്രശസ്തിയോ അംഗീകാരമോ ആഗ്രഹിച്ചില്ല, പകരം തന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ദൈവത്തോടുള്ള സമർപ്പണമായും രാഷ്ട്രസേവനത്തിനുള്ള മാർഗമായും അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയിരുന്നു.
പ്രശസ്ത വ്യവസായിയും, എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപകനും, മാധ്യമ ലോകത്തിലെ പ്രമുഖനുമായ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ആദരണീയനായ പിതാവായാണ് രാഷ്ട്രം അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നത്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ കൂടുതൽ വിപുലമായി തിരിച്ചറിയുന്നു. അവർക്കറിയാം ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ ഒരു വിശാലമായ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണ് അദ്ദേഹമെന്ന്. ഒരു സാമൂഹിക വഴികാട്ടി, സംഘടനയുടെ വിശ്വസ്ത പ്രവർത്തകൻ, ഗോസേവനത്തിന്റെ ഭക്തൻ, അഗർവാൾ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രചോദനമായും രാഷ്ട്രജീവിതത്തിന്റെ ജാഗ്രതയുള്ള കാവൽക്കാരനായും അദ്ദേഹം എന്നും ഓർമിക്കപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.
രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘം ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയ്ക്ക് വെറുമൊരു സംഘടനയല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവത ദർശനമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കർമനിരതനും കഠിനാധ്വാനിയും, അച്ചടക്കവും നിഷ്ഠയുള്ളതുമായ ഒരു സ്വയംസേവകനായിരുന്നു. "രാഷ്ട്രം ആദ്യം" എന്ന സംഘത്തിന്റെ കാതലായ സന്ദേശം അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന് ദേശസ്നേഹം ഒരു പ്രസംഗ വിഷയമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഒരു ദിനചര്യയായിരുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘകമായിരുന്നു. അച്ചടക്കം, കൃത്യനിഷ്ഠ, വിനയം, ആത്മനിയന്ത്രണം, സംഘടനാബോധം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അന്തർലീനമായിരുന്നു.
വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ ഹരിയാന സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷനായും ഗോസംരക്ഷണത്തിനായുള്ള കേന്ദ്ര സംഘത്തിലെ അംഗമായും അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരു സംഘടനയുടെ മാത്രം ഉത്തരാദിത്തമില്ലെന്നും അത് ഓരോ പൗരന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. പരിഷത്തിന്റെ സേവനം, സംസ്കാരം, ഐക്യം, മതപരമായ ഉണർവ് എന്നിവയ്ക്കായി അദ്ദേഹം ശരീരം, മനസ്സ്, വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ സംഭാവയായി നൽകി.
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