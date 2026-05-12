English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • India
  • Etihad Chennai-Abu Dhabi Flight: വിമാനത്തിന്റെ ചിറകിൽ തീ; ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അബുദബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനം റദ്ദാക്കി

Etihad Chennai-Abu Dhabi Flight: വിമാനത്തിന്റെ ചിറകിൽ തീ; ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അബുദബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനം റദ്ദാക്കി

Etihad Airways Flight Fire: വിമാനത്താവളത്തിലെ അടിയന്തര പ്രതികരണ സേനയും അഗ്നിശമന വിഭാഗവും കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെട്ട് തീ വേഗത്തിൽ അണച്ചതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : May 12, 2026, 02:17 PM IST
  • സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് യാത്ര റദ്ദാക്കിയതായി വിമാനത്താവള അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു
  • തീപിടുത്തമുണ്ടാകാനുള്ള കൃത്യമായ കാരണം നിലവിൽ വ്യക്തമല്ലെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി

Read Also

  1. Indigo Flight Fire: എഞ്ചിനിൽ നിന്നും തീപ്പൊരി; ബം​ഗളൂരുവിലേക്ക് പോകാനിരുന്ന ഇൻഡി​ഗോ വിമാനം ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചിറക്കി

Trending Photos

Kerala BT-53 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-53 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Malavya Rajayog 2026: ശുക്രദശ ഉദിച്ചു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി രാജയോഗങ്ങളുടെ കാലം..!
5
Malavya Rajayoga 2026
Malavya Rajayog 2026: ശുക്രദശ ഉദിച്ചു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി രാജയോഗങ്ങളുടെ കാലം..!
Mangal Gochar: ചൊവ്വ സ്വരാശിയിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയും ഭാഗ്യവും
8
Mangal Gochar
Mangal Gochar: ചൊവ്വ സ്വരാശിയിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയും ഭാഗ്യവും
Ramesh Chennithala CM Prediction: മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേരയിലേക്ക് ആർസി എത്തുമോ? ജ്യോതിഷപ്രവചനം പറയുന്നതെന്ത്?
5
Horoscope
Ramesh Chennithala CM Prediction: മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേരയിലേക്ക് ആർസി എത്തുമോ? ജ്യോതിഷപ്രവചനം പറയുന്നതെന്ത്?
Etihad Chennai-Abu Dhabi Flight: വിമാനത്തിന്റെ ചിറകിൽ തീ; ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അബുദബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനം റദ്ദാക്കി

ചെന്നൈ: ചെന്നൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരുന്ന എത്തിഹാദ് എയർവേസ് വിമാനം ചിറകിൽ തീ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് യാത്ര റദ്ദാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയായിരുന്നു സംഭവം. വിമാനം റൺവേയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിമാനത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തെ ചിറകിൽ തീ പടരുന്നത് പൈലറ്റുമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഉടൻ തന്നെ വിവരം അറിയിക്കുകയും മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കുകയുമായിരുന്നു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 280-ഓളം യാത്രക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കി. വിമാനത്താവളത്തിലെ അടിയന്തര പ്രതികരണ സേനയും അഗ്നിശമന വിഭാഗവും കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെട്ട് തീ വേഗത്തിൽ അണച്ചതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി.

യാത്രക്കാർക്കോ വിമാന ജീവനക്കാർക്കോ യാതൊരുവിധ പരിക്കുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് യാത്ര റദ്ദാക്കിയതായി വിമാനത്താവള അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിമാനത്തിന്റെ ചിറകിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടാകാനുള്ള കൃത്യമായ കാരണം നിലവിൽ വ്യക്തമല്ലെന്നും ഇതിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

EtihadChennai-Abu Dhabi flightEtihad Chennai-Abu Dhabi flight

Trending News