Etihad Chennai-Abu Dhabi Flight: വിമാനത്തിന്റെ ചിറകിൽ തീ; ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അബുദബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനം റദ്ദാക്കി

ചെന്നൈ: ചെന്നൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരുന്ന എത്തിഹാദ് എയർവേസ് വിമാനം ചിറകിൽ തീ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് യാത്ര റദ്ദാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയായിരുന്നു സംഭവം. വിമാനം റൺവേയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിമാനത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തെ ചിറകിൽ തീ പടരുന്നത് പൈലറ്റുമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
ഉടൻ തന്നെ വിവരം അറിയിക്കുകയും മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കുകയുമായിരുന്നു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 280-ഓളം യാത്രക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കി. വിമാനത്താവളത്തിലെ അടിയന്തര പ്രതികരണ സേനയും അഗ്നിശമന വിഭാഗവും കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെട്ട് തീ വേഗത്തിൽ അണച്ചതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി.
യാത്രക്കാർക്കോ വിമാന ജീവനക്കാർക്കോ യാതൊരുവിധ പരിക്കുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് യാത്ര റദ്ദാക്കിയതായി വിമാനത്താവള അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിമാനത്തിന്റെ ചിറകിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടാകാനുള്ള കൃത്യമായ കാരണം നിലവിൽ വ്യക്തമല്ലെന്നും ഇതിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
