ഛത്തിസ്ഗഢ്: ഛത്തിസ്ഗഢിൽ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ വീണ്ടും അതിക്രമമെന്ന് പരാതി. ഛത്തിസ്ഗഢിലെ ദുർഗിലാണ് ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ അതിക്രമമുണ്ടായതായി പരാതി ഉയർന്നത്. സുവിശേഷ പ്രാസംഗികരെ മർദ്ദിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ചാണ് ഇവരെ മർദ്ദിച്ചതെന്നാണ് പരാതി. ബജ്റംഗ്ദൾ നേതാവ് ജ്യോതി ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അതിക്രമം നടന്നതെന്നും വിവരമുണ്ട്.
