Chhattisgarh: ഛത്തിസ്​ഗഢിൽ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ വീണ്ടും അതിക്രമം; സുവിശേഷ പ്രാസം​ഗികരെ മർദ്ദിച്ചെന്ന് പരാതി

ഛത്തിസ്​ഗഢിൽ സുവിശേഷ പ്രാസം​ഗികരെ മർദ്ദിച്ചതായാണ് പരാതി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 14, 2025, 04:08 PM IST
  • സുവിശേഷ പ്രാസം​ഗികരെ മർദ്ദിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം.
  • മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ചാണ് ഇവരെ മർദ്ദിച്ചതെന്നാണ് പരാതി.

ഛത്തിസ്​ഗഢ്: ഛത്തിസ്​ഗഢിൽ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ വീണ്ടും അതിക്രമമെന്ന് പരാതി. ഛത്തിസ്​ഗഢിലെ ​ദുർ​ഗിലാണ് ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ അതിക്രമമുണ്ടായതായി പരാതി ഉയർന്നത്. സുവിശേഷ പ്രാസം​ഗികരെ മർദ്ദിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ചാണ് ഇവരെ മർദ്ദിച്ചതെന്നാണ് പരാതി. ബജ്റം​ഗ്ദൾ നേതാവ് ജ്യോതി ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അതിക്രമം നടന്നതെന്നും വിവരമുണ്ട്. 

Trending News