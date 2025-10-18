English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • BrahMos:'പാക്കിസ്ഥാനിലെ എല്ലാ പ്രദേശവും ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മോസ് പരിധിയിലാണ്' കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്

BrahMos:'പാക്കിസ്ഥാനിലെ എല്ലാ പ്രദേശവും ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മോസ് പരിധിയിലാണ്' കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്

പാക്കിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പുമായ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്.  ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലൂടെ മിസൈൽ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ വിശ്വാസ്യത ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.  

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 18, 2025, 05:32 PM IST
  • ബ്രഹ്മോസ് എയ്‌റോസ്‌പേസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ലഖ്‌നൗ യൂണിറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച സൂപ്പർസോണിക് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലുകളുടെ ആദ്യ ബാച്ച്, രാജ്‌നാഥ് സിംഗും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും ചേർന്ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.
  • "ഇന്ത്യയുടെ ശക്തിയുടെ പ്രതീകം" എന്നാണ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി ബ്രഹ്മോസിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 17 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala Lottery Result Today 17 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 18 October 2025: കാരുണ്യയുടെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 18 October 2025: കാരുണ്യയുടെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kuber Dev Fav Zodiacs: കുബേരന് പ്രിയം ഇവരോട് നൽകും അപാര സമ്പത്തും പുരോഗതിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
7
Lod Kubera
Kuber Dev Fav Zodiacs: കുബേരന് പ്രിയം ഇവരോട് നൽകും അപാര സമ്പത്തും പുരോഗതിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Mars Retrograde: ചൊവ്വ വക്രഗതിയിൽ: പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലം, ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം
5
Mars Retrograde
Mars Retrograde: ചൊവ്വ വക്രഗതിയിൽ: പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലം, ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം
BrahMos:'പാക്കിസ്ഥാനിലെ എല്ലാ പ്രദേശവും ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മോസ് പരിധിയിലാണ്' കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്

ഡൽഹി: പാക്കിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പുമായ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്. പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ  ഓരോ ഇഞ്ച് പ്രദേശവും ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മോസ് പരിധിയിലാണെന്ന് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലൂടെ മിസൈൽ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ വിശ്വാസ്യത ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

ബ്രഹ്മോസ് എയ്‌റോസ്‌പേസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ലഖ്‌നൗ യൂണിറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച സൂപ്പർസോണിക് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലുകളുടെ ആദ്യ ബാച്ച്, രാജ്‌നാഥ് സിംഗും  ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും ചേർന്ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. പരിപാടിയിലാണ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പാക്കിസ്ഥാന് എതിരെ  ഭീക്ഷണി ഉയർത്തിയത്. "ഇന്ത്യയുടെ ശക്തിയുടെ പ്രതീകം" എന്നാണ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി ബ്രഹ്മോസിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Brahmos missileDefence Minister Rajnath SinghIndiaPakistanOperation Sindoor

Trending News