ഡൽഹി: പാക്കിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പുമായ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ ഓരോ ഇഞ്ച് പ്രദേശവും ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മോസ് പരിധിയിലാണെന്ന് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലൂടെ മിസൈൽ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ വിശ്വാസ്യത ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബ്രഹ്മോസ് എയ്റോസ്പേസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ലഖ്നൗ യൂണിറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച സൂപ്പർസോണിക് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലുകളുടെ ആദ്യ ബാച്ച്, രാജ്നാഥ് സിംഗും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും ചേർന്ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. പരിപാടിയിലാണ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പാക്കിസ്ഥാന് എതിരെ ഭീക്ഷണി ഉയർത്തിയത്. "ഇന്ത്യയുടെ ശക്തിയുടെ പ്രതീകം" എന്നാണ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി ബ്രഹ്മോസിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
