Sadhguru Speech: 'കൃഷിഭൂമിയിൽ വിളയുന്നതെല്ലാം കർഷകർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാകണം': നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന് സദ്ഗുരു

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലം മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ച് കൃഷിഭൂമിയിൽ വിളയുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ അവകാശം കർഷകർക്ക് നൽകണമെന്ന് സദ്ഗുരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2025 ഡിസംബർ 27-ന് ഹൊസൂരിൽ നടന്ന 'കാവേരി കോളിംഗ്' കാർഷിക സെമിനാറിൽ പതിനായിരത്തിലധികം കർഷകരെയും കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാനെയും അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കർഷകർ സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ വളർത്തുന്ന മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ യാതൊരുവിധ സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടാകരുത്. മണ്ണിൽ കർഷകൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം അയാളുടെ മാത്രം ഉടമസ്ഥതയിലായിരിക്കണമെന്നും, വന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും തമ്മിൽ നിയമപരമായി കൃത്യമായ വേർതിരിവ് വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
കമ്പോള നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ കർഷകർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ കാർഷിക പുരോഗതി സാധ്യമാകൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാവേരി കോളിംഗ് പദ്ധതിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന വൃക്ഷാധിഷ്ഠിത കൃഷിരീതികളെയും അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങളെയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ പ്രശംസിച്ചു.
കർഷകരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്താനും കാവേരി നദിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും ഈ പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സദ്ഗുരു നൽകിയ നയരൂപീകരണ ശുപാർശകൾ സ്വീകരിച്ച മന്ത്രി, വൃക്ഷാധിഷ്ഠിത കൃഷിയിൽ ഒരു ദേശീയ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളും പ്രായോഗിക അനുഭവങ്ങളും മന്ത്രാലയവുമായി പങ്കുവെക്കാൻ കാവേരി കോളിംഗ് ടീമിനെ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജനപ്രതിനിധികളും ശാസ്ത്രജ്ഞരും കർഷകരും ഒത്തുചേർന്ന ഈ സംഗമം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലും കർഷക ക്ഷേമത്തിലും പുതിയൊരു നാഴികക്കല്ലാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇതുവരെ 12.8 കോടി മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച കാവേരി കോളിംഗ് പ്രസ്ഥാനം ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
