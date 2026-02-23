Mukul Roy passed Away: മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി മുകുൾ റോയ് അന്തരിച്ചു

കൊൽക്കത്ത: മുതിർന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായിരുന്ന മുകുൾ റോയ് അന്തരിച്ചു. മുകുൾ റോയ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു.
അന്ത്യം ഹൃദയസ്തംഭനത്തെ തുടർന്ന് കൊൽക്കത്തയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു. മുകുൾ റോയിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലൂടെയായിരുന്നു. മമതാ ബാനർജി 1998 ൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ വലംകൈയായി നിന്ന ആളായിരുന്നു മുല റോയ്.
2006 ൽ രാജ്യസഭാംഗമായ മുകുൾ റോയ് 2009 മുതൽ 2012 വരെ രാജ്യസഭയിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കക്ഷി നേതാവായിരുന്നു. മുകുൾ റോയ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തന്നെ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചാണക്യനെന്നായിരുന്നു. ശാരദ ചിട്ടി തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റ പേര് വന്നതോടെ പാർട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉലച്ചിൽ വരികയും തുടർന്ന് മമത ബാനർജി മുകുലിനെ പരിഗണിക്കാതെയായി. തുടർന്ന് 2017 ൽ മുകുൾ റൂയി ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. 2021 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുകുൾ റോയ് കൃഷ്ണനഗർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബിജെപിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ രസക്കേട് വന്നതിനെ തുടർന്ന് മുകുൾ റോയ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരികെ പോയി.
