English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Mukul Roy passed Away: മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി മുകുൾ റോയ് അന്തരിച്ചു

Mukul Roy passed Away: മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി മുകുൾ റോയ് അന്തരിച്ചു

കൊൽക്കത്തയിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന 71 കാരനായ മുകുൾ റോയ് പുലർച്ചെ 1;30 ഓടെയാണ് അന്തരിച്ചത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 23, 2026, 11:23 AM IST
  • മുതിർന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായിരുന്ന മുകുൾ റോയ് അന്തരിച്ചു
  • മുകുൾ റോയ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു

Read Also

  1. T Sivadasa Menon passed away: മുൻ മന്ത്രി ടി ശിവദാസ മേനോൻ അന്തരിച്ചു

Trending Photos

Kerala SM-43 Lottery Result: ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ..! സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്?
5
Samrudhi Lottery
Kerala SM-43 Lottery Result: ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ..! സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്?
Pork Roast Receipe: കേരളാ സ്റ്റെല്‍ പോര്‍ക്ക് റോസ്റ്റ്; സിംപിള്‍ റെസിപ്പി നോക്കാം
9
Pork Roast
Pork Roast Receipe: കേരളാ സ്റ്റെല്‍ പോര്‍ക്ക് റോസ്റ്റ്; സിംപിള്‍ റെസിപ്പി നോക്കാം
Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ പുരോഗതി, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ പുരോഗതി, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Beef Recipe: കേരള സ്റ്റൈൽ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം; സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ
10
Beef Recipe
Beef Recipe: കേരള സ്റ്റൈൽ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം; സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ
Mukul Roy passed Away: മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി മുകുൾ റോയ് അന്തരിച്ചു

കൊൽക്കത്ത: മുതിർന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായിരുന്ന മുകുൾ റോയ് അന്തരിച്ചു. മുകുൾ റോയ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: നേപ്പാളില്‍ ബസ് നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; 18 പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

അന്ത്യം ഹൃദയസ്തംഭനത്തെ തുടർന്ന് കൊൽക്കത്തയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു. മുകുൾ റോയിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലൂടെയായിരുന്നു. മമതാ ബാനർജി 1998 ൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ വലംകൈയായി നിന്ന ആളായിരുന്നു മുല റോയ്.   

Also Read: ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ പുരോഗതി

2006 ൽ രാജ്യസഭാംഗമായ മുകുൾ റോയ് 2009 മുതൽ 2012 വരെ രാജ്യസഭയിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കക്ഷി നേതാവായിരുന്നു. മുകുൾ റോയ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തന്നെ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചാണക്യനെന്നായിരുന്നു. ശാരദ ചിട്ടി തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റ പേര് വന്നതോടെ പാർട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉലച്ചിൽ വരികയും തുടർന്ന് മമത ബാനർജി മുകുലിനെ പരിഗണിക്കാതെയായി. തുടർന്ന് 2017 ൽ മുകുൾ റൂയി ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു.  2021 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുകുൾ റോയ് കൃഷ്ണനഗർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബിജെപിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ രസക്കേട് വന്നതിനെ തുടർന്ന് മുകുൾ റോയ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരികെ പോയി. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Mukul RoyMukul Royn Passed Awayformer railway ministerSenior Trinamool Congress LeaderFormer Union Minister Mukul Roy Died

Trending News