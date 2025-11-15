ശ്രീനഗർ: ജമ്മുകശ്മീരിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് വന് സ്ഫോടനം. നൗഗാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തിൽ 9 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. 29 പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അഞ്ച് പേരുടെ നില ഗുരുതരമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത് സ്ഫോടക വസ്തുക്കള് പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരില് ഏറെയും പോലീസ് ഫോറന്സിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് . ശ്രീനഗറില് നിന്നുള്ള തഹസില്ദാര് അടക്കം രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പരിക്കേറ്റവരെ ഇന്ത്യന് ആര്മിയുടെ 92 ബേസ് ആശുപത്രിയിലും സ്കിംസ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് സ്ഫോടനം നടത്തിയ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തി. പ്രദേശം പൂര്ണ്ണമായും സുരക്ഷാസേന വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേഷനും വാഹനങ്ങളും പൂര്ണ്ണമായും കത്തിയമര്ന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫരീദാബാദിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഫോടകവസ്തുക്കള് പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സ്ഫോടനം നടന്നത്. പിടിച്ചെടുത്ത അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഇവിടെയായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. വൈറ്റ് കോളർ തീവ്രവാദ മൊഡ്യൂൾ കേസിലെ അന്വേഷണത്തിനിടെ ഹരിയാണയിലെ ഫരീദാബാദിലെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ വാടക വീട്ടില് നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത അമോണിയം നൈട്രേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ്, സള്ഫര് തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളാണ് ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്.
ഇവിടെ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത 360 കിലോഗ്രാം ഭൂരിഭാഗവും ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് 300 അടി അകലെ വരെ ശരീരഭാഗങ്ങള് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് സീല് ചെയ്യുന്നതിനിടെ തീ പിടിച്ചതാകാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പോലീസ് സ്റ്റേഷന് വളപ്പില് നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു കാറില് ഐഇഡി ഘടിപ്പിച്ച് സ്ഫോടനം നടത്തിയാതാകാനുള്ള സാധ്യതയും അന്വേഷണ സംഘം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഫരീദാബാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൈറ്റ് കോളര് തീവ്രവാദ മൊഡ്യൂളിനെതിരെ തുടങ്ങിയ അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു സ്ഫോടക വസ്തുക്കള് പിടികൂടിയത്. ഈ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഡോക്ടര് ഉമര് ഉന് നബിയാണ് ഡല്ഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്കടുത്ത് സ്ഫോടനം നടത്തിയതെന്ന് സ്ഥരീകരിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബര് പകുതിയോടെ നൗഗാമില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഭീഷണി പോസ്റ്ററുകളെ തുടര്ന്ന് ആരംഭിച്ച അന്വേഷണമാണ് ഈ തീവ്രവാദ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
