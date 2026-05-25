പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ആറ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ.
ബെംഗളൂരു: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിനിടെ സുരക്ഷാവീഴച കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉൾപ്പെടെ 6 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നത് ഞായറാഴ്ചയാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രി കർണാടകയിലെ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ സന്ദർശിച്ച പാതയ്ക്ക് സമീപം സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവവത്തിലാണ് ഈ നടപടി. സുരക്ഷാവീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന കണ്ടെത്തലിന് രണ്ടാഴ്ച ശേഷമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. എന്നാൽ ആരൊക്കെയാണ് സസ്പെൻഷനിലായത് എന്നതിന് പേരുകൾ ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം മെയ് 10 നായിരുന്നു. ആ സമയം ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റര് അകലെയുള്ള കുപ്പറെഡ്ഡി കെരെക്ക് സമീപത്തു നിന്നായിരുന്നു സ്ഫോടക വസ്തുക്കള് കണ്ടെത്തിയത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കടന്നുപോകുന്നതിന് ഒന്നര മണിക്കൂര് മുൻപ് ഒരു കോണ്സ്റ്റബിളാണ് പ്രധാന റോഡില് നിന്നും 25 അടി മാറി ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വസ്തുവിലെ മതിലിനോട് ചേര്ന്ന് സംശയാസ്പദമായ കാര്ട്ടന് ബോക്സ് കണ്ടെത്തിയത്.
അതിൽ രണ്ട് ജലാറ്റിന് സ്റ്റിക്കുകള്, തീപ്പെട്ടി, കര്പ്പൂരം, ബാറ്ററികള്, കണക്റ്റിങ് വയറുകള്, ഒരു റിയല് ടൈം ക്ലോക്ക്, എല്സിഡി ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തുടർന്ന് പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായി തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കര്ണാടകയിലെ അതിര്ത്തി ജില്ലകളിലേക്കും പ്രത്യേക പോലീസ് സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെയും ആരെയും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നത് മാത്രമല്ല കേസില് വ്യക്തമായ സൂചനകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇതിനിടയിൽ കണ്ടെടുത്ത വസ്തുക്കളില് നിന്നും യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള സുരക്ഷാഭീഷണിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഫോറന്സിക് ലാബ് റിപ്പോര്ട്ടും വന്നിരുന്നു. കാര്ട്ടന് ബോക്സിലുണ്ടായിരുന്ന ജലാറ്റിന് സ്റ്റിക്കുകള്ക്ക് മൂന്ന് വര്ഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ടൈമര് പ്രവര്ത്തനരഹിതമായിരുന്നുവെന്നും ബോക്സില് ഡിറ്റണേറ്റര് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഫോറന്സിക് റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
എന്തായാലും കേസിലെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ 6 പോലീസുകാരും സസ്പെഷനിൽ തുടരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.
