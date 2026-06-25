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India-South Korea Diplomacy: ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണ കൊറിയ ബന്ധത്തില്‍ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങള്‍

External Affairs Minister S. Jaishankar: സിയോളിൽ ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ചോ ഹ്യൂണുമായി ചർച്ച നടത്തി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 25, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:01 AM IST
India-South Korea Diplomacy: ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണ കൊറിയ ബന്ധത്തില്‍ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങള്‍
Image Credit: India Korea | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണ കൊറിയ ബന്ധത്തില്‍ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങള്‍
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