/India-South Korea Diplomacy: ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണ കൊറിയ ബന്ധത്തില്‍ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങള്‍

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ചോ ഹ്യൂണുമായി ചർച്ച നടത്തി. ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണ കൊറിയ ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. നിലവില് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വിദേശ പര്യടനത്തിലാണ്. മംഗോളിയ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായാണ് ജയശങ്കർ ദക്ഷിണ കൊറിയയില് എത്തിയത്.
സിയോളിൽ എത്തിയതിലും ചർച്ചകൾക്കായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയെയും സംഘത്തെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിലുമുള്ള സന്തോഷം എസ്. ജയശങ്കര് പങ്കുവെച്ചു. ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കൂടിക്കാഴ്ച സമയോചിതമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഏപ്രിലിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് ലീ ജെയ്-മ്യുങ്ങിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശന വേളയിൽ അംഗീകരിച്ച വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ധനകാര്യം എന്നീ പ്രധാന മേഖലകളിലെ തുടർനടപടികളിലാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയം, കപ്പൽ നിർമ്മാണം, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഊർജ്ജം, സംസ്കാരം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നീ മേഖലകളിലെ സഹകരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ചര്ച്ചചെയ്തു.
Pleased to meet @FMChoHyun of RoK in Seoul today.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 24, 2026
Our discussions followed upon the outcomes of recent visit of President @Jaemyung_Lee to India.
We reviewed our cooperation across political, shipbuilding, trade, investments, defence, technology, clean energy, culture and P2P… pic.twitter.com/A4ZeAOj8Hz
സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, ഫിൻടെക്, മൾട്ടിലാറ്ററൽ ഫോറങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തതായും അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വികസനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൈമാറിയതായും ജയശങ്കര് അറിയിച്ചു.
ഏപ്രിലിൽ പ്രസിഡന്റ് ലീയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം കൊറിയ-ഇന്ത്യ ബന്ധത്തെ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള വഴിത്തിരിവായിരുന്നുവെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ചോ ഹ്യൂണും വ്യക്തമാക്കി. സിയോളിൽ നടന്ന ചർച്ച മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്നു.
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