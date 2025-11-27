English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Rain Alert: അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും; തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരമേഖലകളിൽ തീവ്രമഴക്ക് സാധ്യത

Rain Alert: അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും; തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരമേഖലകളിൽ തീവ്രമഴക്ക് സാധ്യത

ബംഗാൾ-ശ്രീലങ്ക ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറിയതോടെ അടുത്ത 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഡിത്വാ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 27, 2025, 11:54 AM IST
  • തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരപ്രദേശങ്ങളിലും പുതുച്ചേരിയിലും തീവ്രമഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
  • മലാക്ക കടലിടുക്കിലെ സെൻയാർ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുർബലമായി തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറി

Read Also

  1. Kerala Weather Update : കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 10 ജില്ലകളിൽ Orange Alert, 25-ാം തിയതി സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക മഴയെന്ന് IMD

Trending Photos

Mars Transit 2026: പുതുവർഷത്തിൽ ചൊവ്വ മകരം രാശിയിൽ; ഈ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ, ധനമഴ പെയ്യും ഇവർക്കുമേൽ !
6
Mars Transit
Mars Transit 2026: പുതുവർഷത്തിൽ ചൊവ്വ മകരം രാശിയിൽ; ഈ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ, ധനമഴ പെയ്യും ഇവർക്കുമേൽ !
Samasaptaka Yog 2025: സമസപ്തകയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ! നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
6
Samasaptaka Yog
Samasaptaka Yog 2025: സമസപ്തകയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ! നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Today&#039;s horoscope: ചിങ്ങം രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും, ഇടവം രാശി ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope Today
Today's horoscope: ചിങ്ങം രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും, ഇടവം രാശി ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Rain Alert: അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും; തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരമേഖലകളിൽ തീവ്രമഴക്ക് സാധ്യത

ചെന്നൈ: ബംഗാൾ-ശ്രീലങ്ക ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറിയതോടെ അടുത്ത 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഡിത്വാ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരപ്രദേശങ്ങളിലും പുതുച്ചേരിയിലും തീവ്രമഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പുതുച്ചേരിയിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ 7 ജില്ലകളിലും എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ്, എസ്‌ഡി‌ആർ‌എഫ് സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചു. നവംബർ 25 മുതൽ 30 വരെ തമിഴ്‌നാട്ടിലും നവംബർ 29 മുതൽ ഡിസംബർ 1 വരെ തീരദേശ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, യാനം, റായലസീമ എന്നിവിടങ്ങളിലും, നവംബർ 25 മുതൽ 29 വരെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലും കനത്ത മഴ പെയ്യുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചു. അതേസമയം, മലാക്ക കടലിടുക്കിലെ സെൻയാർ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുർബലമായി തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറി. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

CycloneClimateWeather

Trending News