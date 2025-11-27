Rain Alert: അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും; തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരമേഖലകളിൽ തീവ്രമഴക്ക് സാധ്യത

ചെന്നൈ: ബംഗാൾ-ശ്രീലങ്ക ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറിയതോടെ അടുത്ത 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഡിത്വാ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരപ്രദേശങ്ങളിലും പുതുച്ചേരിയിലും തീവ്രമഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പുതുച്ചേരിയിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ 7 ജില്ലകളിലും എൻഡിആർഎഫ്, എസ്ഡിആർഎഫ് സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചു. നവംബർ 25 മുതൽ 30 വരെ തമിഴ്നാട്ടിലും നവംബർ 29 മുതൽ ഡിസംബർ 1 വരെ തീരദേശ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, യാനം, റായലസീമ എന്നിവിടങ്ങളിലും, നവംബർ 25 മുതൽ 29 വരെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലും കനത്ത മഴ പെയ്യുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചു. അതേസമയം, മലാക്ക കടലിടുക്കിലെ സെൻയാർ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുർബലമായി തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറി.
