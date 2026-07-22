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Fact Checking: ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനിനു നേരെ കല്ലേറുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് നോർത്തേൺ റെയിൽവേ; പ്രതിഷേധക്കാരെ താറടിക്കാൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വ്യാജ വീഡിയോകൾ

Fake Video: വിദ്യാർഥികളുടെ സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രെയിനിന് നേരെ ആളുകൾ കല്ലെറിയുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 22, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:56 AM IST
Fact Checking: ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനിനു നേരെ കല്ലേറുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് നോർത്തേൺ റെയിൽവേ; പ്രതിഷേധക്കാരെ താറടിക്കാൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വ്യാജ വീഡിയോകൾ
Image Credit: Fake Video | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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