/Fact Checking: ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനിനു നേരെ കല്ലേറുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് നോർത്തേൺ റെയിൽവേ; പ്രതിഷേധക്കാരെ താറടിക്കാൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വ്യാജ വീഡിയോകൾ

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജൂലൈ 20-ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) പ്രവർത്തകരായ ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കൾ പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയും ഡൽഹി പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രെയിനിന് നേരെ ആളുകൾ കല്ലെറിയുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായി.
സി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർ ജന്തർ മന്തറിലേക്കുള്ള മാർച്ചിനിടെ പുതിയ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു എന്ന അവകാശവാദത്തോടെയാണ് ജനാർദ്ദൻ മിശ്ര (@JanardanMis) എന്ന എക്സ് ഉപയോക്താവ് ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്. "സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ, എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്ത് നശിപ്പിക്കരുത്" എന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
ബി.ജെ.പി രാജ്യസഭാംഗവും ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ മുൻ അധ്യക്ഷയുമായ രേഖാ ശർമ്മ ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട്, "ഇവർ വിദ്യാർത്ഥികളല്ല, സി.ജെ.പി-യുടെയും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും മറവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ വാടക ഗുണ്ടകളാണ്" എന്ന് ആരോപിച്ചു.
They are not students they are payed goons of anti indian forces in garb of CJP and it's supporting political parties . The foundry needs to know who is funding them and from which country the money is coming? https://t.co/mZQIyb45cO— Rekha Sharma (@sharmarekha) July 20, 2026
ബി.ജെ.പി ദേശീയ വക്താവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ സുധാംശു ത്രിപാഠിയും ഇതേ അവകാശവാദത്തോടെ ഈ വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ചു. പ്രമുഖ വലതുപക്ഷ ഇൻഫ്ലുവൻസർ അക്കൗണ്ടായ @MeghUpdates ഇതേ വീഡിയോയും അവകാശവാദവും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട്, "ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം" എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബി.ജെ.പി നേതാവ് താജീന്ദർ ബഗ്ഗ, ആർ.എസ്.എസ് മുഖപത്രമായ പഞ്ചജന്യ, പ്രോ-ബി.ജെ.പി ഉപയോക്താക്കളായ റൗഷൻ സിൻഹ, ഋഷി ബാഗ്രി എന്നിവരുൾപ്പെടെ എക്സിലെ മറ്റ് നിരവധി ഉപയോക്താക്കളും ഇതേ വീഡിയോ ഇതേ അവകാശവാദത്തോടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഇവരിൽ ചിലർ പിന്നീട് തങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്തു. ഈ വീഡിയോ സമാനമായ വ്യാജ അവകാശവാദങ്ങളോടെ ഫെയ്സ്ബുക്കിലും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ ഫാക്ട് ചെക്ക് പരിശോധനയിലൂടെ ഈ വീഡിയോ ജൂൺ 14-ന് 'റിപ്പബ്ലിക്' ചാനൽ പട്നയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചതിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമായി. പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലെയും റിപ്പബ്ലിക് പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിലെയും ദൃശ്യങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമായി.
ഈ സംഭവം നടന്നത് പട്നയിലെ പാടലീപുത്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നീല നിറത്തിലുള്ള ട്രെയിനിന് നേരെ രോഷാകുലരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ കല്ലെറിയുന്നതിന്റെ മറ്റ് വീഡിയോകളും വാർത്തകളും ലഭ്യമാണ്. ജൂൺ 14-ലെ ബി.ബി.സി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ബിഹാർ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പരീക്ഷാർത്ഥികൾ പാടലീപുത്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തടിച്ചുകൂടുകയും പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ് തർക്കത്തിന് കാരണമായത്.
ഇത് പിന്നീട് കല്ലേറിലും പൊലീസിന്റെ ലാത്തിച്ചാർജിലും കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളിലെ പോരായ്മകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നടത്തിയ സമരം റെയിൽ ഗതാഗതത്തെ താൽക്കാലികമായി തടസ്സപ്പെടുത്തി. ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സി.ജെ.പി പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ബിജെപി നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രചരിപ്പിച്ചത്.
ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനല്ലെന്ന് നോർത്തേൺ റെയിൽവേ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. WAG 12 എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രെയിനാണിതെന്നും, പ്രചരിക്കുന്നത് പഴയ വീഡിയോ ആയിരിക്കാമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ റെയിൽവേ, ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ സർവീസ് തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു.
वीडियो में दिख रही train hydrogen ट्रेन नहीं है... यह WAG 12 लोको द्वारा संचालित ट्रेन है। संभवतः यह कोई पुराना वीडियो है। Hydrogen ट्रेन अपने तय समय के अनुसार अपनी सेवाएं दे रही है pic.twitter.com/fOJB6OR4Ay— Northern Railway (@RailwayNorthern) July 20, 2026
പട്നയിലെ പാടലീപുത്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മുൻപ് നടന്ന അക്രമ സംഭവത്തിന്റെ പഴയ വീഡിയോ, ഡൽഹിയിൽ സി.ജെ.പി പ്രതിഷേധക്കാർ പുതിയ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ ആക്രമിച്ചു എന്ന പേരിൽ തെറ്റായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഫാക്ട് ചെക്കിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത്. വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും അടിച്ചമർത്താനും ഈ വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്.
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