Bomb Threat in Tamil Nadu: തമിഴ്നാട്ടിൽ സിനിമ-രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരുടെ വീടുകളിൽ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി

Bomb Threat in Tamil Nadu: ഇമെയിലായാണ് ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശമെത്തിയത്  

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 17, 2025, 07:38 PM IST
  • ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി അടങ്ങിയ ഇമെയിൽ തമിഴ്നാട് പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്.
  • മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ, നടീനടൻമാരായ അജിത് കുമാർ, അരവിന്ദ് സ്വാമി, ഖുശ്ബു എന്നിവരുടെ വീടുകളിൽ ബോംബ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത്.

Bomb Threat in Tamil Nadu: തമിഴ്നാട്ടിൽ സിനിമ-രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരുടെ വീടുകളിൽ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി

തമിഴ്നാട്ടിൽ സിനിമ-രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരുടെ വീടുകളിൽ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി. ഇമെയിലായാണ് ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശമെത്തിയത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി അടങ്ങിയ ഇമെയിൽ തമിഴ്നാട് പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ, നടീനടൻമാരായ അജിത് കുമാർ, അരവിന്ദ് സ്വാമി, ഖുശ്ബു എന്നിവരുടെ വീടുകളിൽ ബോംബ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത്.

തമിഴ്നാട് ഡിജിപിയുടെ ഓഫീസിലേക്കാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത്. സന്ദേശം ലഭിച്ചയുടൻ തന്നെ പൊലീസ് സംഘം നാലിടത്തും പരിശോധന നടത്തി. ബോംബ് സ്ക്വാഡുമായാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. എന്നാൽ ബോംബ് സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താായില്ല. എന്നാൽ, ഭീഷണിയുടെ ഉറവിടം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളായി ചെന്നൈയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ബോംബ് സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. 

