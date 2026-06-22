ലഖ്നൗ: ലഖ്നൗവിലെ അലിഗഞ്ചിൽ കോച്ചിംഗ് സെന്ററിൽ തീപിടിത്തം. ഒരു വാണിജ്യ സമുച്ചയത്തിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് കോച്ചിംഗ് സെന്റർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. തീപടർന്നതോടെ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുൾപ്പെടെയുള്ളവരും പ്രദേശവാസികളും പരിഭ്രാന്തിയിലായി. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് കനത്ത പുക ഉയരുന്നതും തീ കെട്ടിടത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അതിവേഗം പടരുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ തീ പടർന്നതോടെ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിനിടെ കെട്ടിടത്തിൽ കുടുങ്ങിയവരെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.
#WATCH | Uttar Pradesh | Fire broke out at a coaching centre in Aliganj, Lucknow. Firefighting and rescue operations underway. More details awaited. pic.twitter.com/No69Nbwj8e— ANI (@ANI) June 22, 2026
Updating...
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.