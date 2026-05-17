/Rajadhani Express Fire: രാജധാനി എക്സ്പ്രസിൽ തീപിടിത്തം; യാത്രക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു, ആളപായമില്ലെന്ന് പ്രാഥമിക വിവരം

യാത്രക്കാരെ അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിച്ചത് വൻ അപകടം ഒഴിവാക്കി. മലയാളി യാത്രക്കാരും ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നു.
രാജധാനി എക്സ്പ്രസിൽ തീപിടിത്തം. രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയ്ക്ക് സമീപത്ത് വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. B1 കോച്ച് എൻജിൻ കംപാർട്ട്മെന്റുകളിലാണ് തീ പിടിച്ചത്. പുലർച്ചെ 5.15ഓടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ആളപായമില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. യാത്രക്കാരെ എല്ലാവരെയും ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു. തീപിടിച്ച ബോഗികൾ എൻജിനിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിലാണ് തീപിടിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടത്. നിരവദി മലയാളി യാത്രക്കാരും ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നു.
Updating...
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.