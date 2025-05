ശ്രീന​ഗർ ന​ഗ്രോത്തയിലെ വെടിവയ്പ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ച സൈന്യം. ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോപ്സ് ആണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ച് എക്സിൽ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചത്. ന​ഗ്രോത്തയിലെ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. എന്നാൽ ആക്രമണം നടത്തിയത് ആരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമയില്ല. ആക്രമണം നടത്തിയവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു.

അതിനിടെ പാകിസ്താൻ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ചുവെന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിസ്രി വ്യക്തമാക്കി. പാക് നടപടി അപലപനീയമെന്ന് വിക്രം മിസ്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുന്നവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാകിസ്താന്റെ ആക്രമണം ചെറുക്കാൻ സൈന്യത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ധാരണകൾക്ക് വിപരീതമായാണ് അതിർത്തിയിൽ സാഹചര്യങ്ങളെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പാകിസ്താൻ സാഹചര്യത്തിന്റെ ​ഗൗരവം മനസിലാക്കണമെന്നും ഉത്തരവാദിത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Indian Army's White Knight Corps tweets, "On noticing suspicious movement near the perimeter, alert sentry at Nagrota Military Station issued a challenge, leading to a brief exchange of fire with the suspect. Sentry sustained a minor injury. Search operations are underway to… https://t.co/pdnDl9t0oJ pic.twitter.com/SKFv9I3JoS

#WATCH | Search operation by security forces underway in Nagrota, J&K

Firing incident was reported at an Army unit in Nagrota. As per Sentry, suspicious movement was seen, but there has been no further contact after initial engagement. Further investigations are on in the… https://t.co/8lUcM3RaKw pic.twitter.com/1ivjoh8Zuz

— ANI (@ANI) May 10, 2025