Karur stampede: കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ ആദ്യ അറസ്റ്റ്; ടിവികെ കരൂർ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അറസ്റ്റിൽ, അറസ്റ്റിലായത് ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ

TVK district secretary Mathiazhagan arrested: ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് ടിവികെ കരൂർ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മതിയഴകൻ അറസ്റ്റിലായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 30, 2025, 07:41 AM IST
  • വിജയിക്കെതിരെ എഫ്ഐആറിൽ ​ഗുരുതര പരാമർശങ്ങൾ
  • കേസിൽ വീണ്ടും ടിവികെ നേതാക്കൾ അറസ്റ്റിലാകുമെന്നാണ് വിവരം

ചെന്നൈ: നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയുടെ കരൂർ റാലിയിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും 41 പേർ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ ആദ്യ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ടിവികെ കരൂർ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മതിയഴകൻ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് മതിയഴകനെ തമിഴ്നാട് പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

മനപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടിവികെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആനന്ദിനെയും ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോലീസ് നീക്കം. പോലീസിന്റെ എഫ്ഐആറിൽ വിജയിക്കെതിരെ ഗുരുതര പരാമർശങ്ങളാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ടിവികെയുടെ റാലിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേരാണ് മരിച്ചത്.

ALSO READ: കരൂർ ദുരന്തം; പരിപാടി മനപൂർവ്വം വൈകിപ്പിച്ചു, വിജയ്ക്കെതിരെ ​ഗുരുതര പരാമർശങ്ങളുമായി എഫ്ഐആർ

​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന സു​ഗുണ (65) ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചത്. ഇതോടെ കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം 18 ആയി. ദുരന്തത്തിൽ പോലീസിനും സംഘാടകർക്കും വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്. അതേസമയം, കേസിന്റെ അന്വേഷണം പ്രത്യേക സംഘത്തിന് കൈമാറി ഡിജിപി ഉത്തരവ് ഇറക്കി. കേസിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതല എഡിഎസ്പി പ്രേമാനന്ദനാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Karur Stampedeകരൂർ ദുരന്തംടിവികെവിജയ്

