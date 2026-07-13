/Bullet Train: ആദ്യ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ അടുത്ത വർഷം എത്തും; പദ്ധതി അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി

രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. അടുത്ത വർഷം മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന HYSEA GCCS & IT റൗണ്ട് ടേബിളിൽ പങ്കെടുക്കവേയാണ് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ സർവീസ് ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിനും ബിലിമോറയ്ക്കും ഇടയിലാകും നടക്കുക. തുടർന്നായിരിക്കും അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുക. വാപി - അഹമ്മദാബാദ് സർവീസിന് പിന്നാലെ വാപി - സൂറത്ത്, അഹമ്മദാബാദ് - താനെ, അഹമ്മദാബാദ് - മുംബൈ എന്നിങ്ങനെയാകും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുക.
അതിവേഗ റെയിൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയും പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതുകൂടാകെ പുതിയ മൂന്ന് അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിക്കും കേന്ദ്രം ആലോചിക്കുന്നതായി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമായും ഹൈദരാബാദുമായി പൂനെ, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു എന്നീ നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി.
ഹൈദരാബാദിനെ ഇതിലൂടെ അതിവേഗ റെയിൽ ഹബ്ബായി മാറ്റാനും പശ്ചിമ-ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും. മന്ത്രി പറഞ്ഞത് പ്രകാരം മുംബൈ-പൂനെ ഇടനാഴി യാത്രാസമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കും. 170 കിലോമീറ്റർ പാതയിലെ യാത്രാ സമയം വെറും 48 മിനിറ്റായും, പൂനെയ്ക്കും ഹൈദരാബാദിനും ഇടയിലുള്ള ഏകദേശം 500 കിലോമീറ്റർ യാത്ര രണ്ട് മണിക്കൂർ എട്ട് മിനിറ്റും കുറയ്ക്കും.
മുംബൈ, പൂനെ, ഹൈദരാബാദ്, അഹമ്മദാബാദ്, സൂറത്ത്, വാപി, താനെ എന്നിവയെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംയോജിത സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി ഈ ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതുകൂടാതെ 'നവ്-നിർമാൻ' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ 261 റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനുകൾ നവീകരിക്കുകയാണ്.
ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്കന്ദരാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുനർവികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സുരക്ഷ, ഗുണനിലവാരം എന്നിവക്കൊപ്പം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് മുകളിലായി ഒരു വലിയ എയർ കോൺകോഴ്സ് (Air Concourse) നിർമിക്കുന്നതിലുമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു.
തെലങ്കാനയിലെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണ സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രയോജനം ലഭിച്ചതായും 5,400 കോടി രൂപയുടെ റെയിൽവേ ബജറ്റ് ലഭിച്ചതായും ഇത് പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.