ഝാർഖണ്ഡിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച ശേഷം നടത്തിയ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 26, 2025, 10:19 AM IST
  • ചൈബാസ എന്ന സ്ഥലത്തെ പ്രദേശിക ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിച്ച ഏഴ് വയസുകാരനാണ് ആദ്യം എച്ച്ഐവി രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
  • കുട്ടികൾക്ക് ഈ രക്തം എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്താനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഞ്ചംഗ മെഡിക്കൽ സംഘം രൂപീകരിച്ചു.

Jharkhand News: ഝാർഖണ്ഡിൽ തലസീമിയ ബാധിതരായ 5 കുട്ടികൾക്ക് എച്ച്ഐവി; രോ​ഗം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം

റാഞ്ചി: ഝാർഖണ്ഡിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിച്ച കുട്ടികൾക്ക് എച്ച്ഐവി രോ​ഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജനിതക രോ​ഗമായ തലാസീമിയ ബാധിതരായ അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ പരിശോധനാ ഫലമാണ് എച്ച്ഐവി പോസിറ്റീവായത്. ചൈബാസ എന്ന സ്ഥലത്തെ പ്രദേശിക ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിച്ച ഏഴ് വയസുകാരനാണ് ആദ്യം എച്ച്ഐവി രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കുട്ടികൾക്ക് ഈ രക്തം എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്താനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഞ്ചംഗ മെഡിക്കൽ സംഘം രൂപീകരിച്ചു.

ഏഴു വയസ്സുകാരനാണ് ആദ്യ എച്ച്ഐവി സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നാല് കുട്ടികൾക്ക് കൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ആദ്യം രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കുട്ടിക്ക് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽനിന്ന് 25 യൂണിറ്റ് രക്തം കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്തം സ്വീകരിച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Also Read: Doctor Suicide Death: 'എസ്‌ഐ നാലു തവണ പീഡിപ്പിച്ചു'; കൈപ്പത്തിയില്‍ കുറിപ്പെഴുതിയ ശേഷം ഡോക്ടര്‍ ജീവനൊടുക്കി

അതേസമയം രക്തം സ്വീകരിച്ചതിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് രോ​ഗബാധയുണ്ടായതെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് ജില്ലാ സിവിൽ സർജൻ ഡോ. സുശാന്തോ മാജി പറഞ്ഞു. കുത്തിവെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചികളിലൂടെയും അണുബാധയുണ്ടാകാമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ വെസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും ജില്ലയിൽ 515 എച്ച്ഐവി പോസിറ്റീവ് കേസുകളും 56 തലസീമിയ രോഗികളുമാണുള്ളത്.

