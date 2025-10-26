റാഞ്ചി: ഝാർഖണ്ഡിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിച്ച കുട്ടികൾക്ക് എച്ച്ഐവി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജനിതക രോഗമായ തലാസീമിയ ബാധിതരായ അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ പരിശോധനാ ഫലമാണ് എച്ച്ഐവി പോസിറ്റീവായത്. ചൈബാസ എന്ന സ്ഥലത്തെ പ്രദേശിക ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിച്ച ഏഴ് വയസുകാരനാണ് ആദ്യം എച്ച്ഐവി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കുട്ടികൾക്ക് ഈ രക്തം എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്താനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഞ്ചംഗ മെഡിക്കൽ സംഘം രൂപീകരിച്ചു.
ഏഴു വയസ്സുകാരനാണ് ആദ്യ എച്ച്ഐവി സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നാല് കുട്ടികൾക്ക് കൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കുട്ടിക്ക് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽനിന്ന് 25 യൂണിറ്റ് രക്തം കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്തം സ്വീകരിച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
അതേസമയം രക്തം സ്വീകരിച്ചതിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായതെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് ജില്ലാ സിവിൽ സർജൻ ഡോ. സുശാന്തോ മാജി പറഞ്ഞു. കുത്തിവെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചികളിലൂടെയും അണുബാധയുണ്ടാകാമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ വെസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും ജില്ലയിൽ 515 എച്ച്ഐവി പോസിറ്റീവ് കേസുകളും 56 തലസീമിയ രോഗികളുമാണുള്ളത്.
