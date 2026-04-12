Accident In MP: നിയന്ത്രണം വിട്ട ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറി അഞ്ച് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; സംഭവം മധ്യപ്രദേശിൽ

മധ്യപ്രദേശിലെ ദിൻഡോരി ജില്ലയിലെ ഒരു ഹൈവേയിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ അമിതവേഗത്തിൽ വന്ന ട്രക്ക് ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 12, 2026, 11:33 AM IST
  • നിയന്ത്രണം വിട്ട ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറി അഞ്ച് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
  • അപകടം നടന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ ദിൻഡോരി ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ്

ഭോപ്പാൽ: നിയന്ത്രണം വിട്ട ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറി അഞ്ച് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അപകടം നടന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ ദിൻഡോരി ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ്. അപകടത്തിൽ ഒരാൾക്കു പരിക്കുണ്ട്.

ജബല്‍പൂര്‍-അമര്‍കാന്തക് നാഷണല്‍ ഹൈവേയില്‍ കിക്രതാലാബ് ഗ്രാമത്തിനടുത്തു വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.  കൊല്ലപ്പെട്ടത് പിക്കപ്പ് വാഹനത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന അഞ്ച് പുരുഷന്മാരാണ്. പിക്കപ്പ് വാഹനത്തിന്റെ പഞ്ചറായ ടയര്‍ മാറ്റുന്നതിനിടെ എതിര്‍ ദിശയില്‍ നിന്ന് വന്ന ട്രക്കിടിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം. ഡ്രൈവര്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് ദിന്‍ഡോരി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞത്.

എന്നാൽ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവർ നിന്നത് റോഡിന് നടുവിലായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ പെട്ടെന്ന് വാഹനം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുമാണ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവറുടെ വാദം. അപകട സ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ 5 പേരും മരിച്ചിരുന്നു . ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റയാൾ ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ ട്രാക്ക് ഡ്രൈവറെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

