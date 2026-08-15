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Arunachal Pradesh Flash Flood: അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ കനത്ത മഴ, മിന്നല്‍ പ്രളയം; 4 മരണം, 5 സൈനികരെ കാണാതായി

അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി കനത്ത മഴയാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 15, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:49 PM IST
Arunachal Pradesh Flash Flood: അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ കനത്ത മഴ, മിന്നല്‍ പ്രളയം; 4 മരണം, 5 സൈനികരെ കാണാതായി
Image Credit: flash flood | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Arunachal Pradesh Flash Flood: അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ കനത്ത മഴ, മിന്നല്‍ പ്രളയം; 4 മരണം, 5 സൈനികരെ കാണാതായി
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