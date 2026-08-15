/Arunachal Pradesh Flash Flood: അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ കനത്ത മഴ, മിന്നല്‍ പ്രളയം; 4 മരണം, 5 സൈനികരെ കാണാതായി

ഇറ്റാനഗര്: അരുണാചല് പ്രദേശില് മിന്നല് പ്രളയം. നാല് പേര് മരിച്ചു. സബന്സിരി ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ദിബാങ് വാലി ജില്ലയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് 5 സൈനികരെ കാണാതാകുകയും ചെയ്തു. ഇവർക്കായുള്ള തിരച്ചില് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം നടന്നത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ കനത്ത മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വൻ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. ലോവർ സുബൻസിരി ജില്ലയിലെ കോജറിങിൽ റോഡ് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രദേശത്താണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. ദുരന്തത്തിൽ നാല് തൊഴിലാളികൾ മരണപ്പെട്ടു. താദു ബക്കി, താജി റായ്, മർക്കോഷ് ബസുമതറി, ബാബുൽ അലി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. നിരവധി പേർ ഇപ്പോഴും മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അഗ്നിശമന സേനയും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും രാവിലെ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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