Flash Flood in Jammu and Kashmir: ജമ്മു കശ്മീരിൽ മിന്നല്‍ പ്രളയം; 8 മരണം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു

ജമ്മുകശ്മീരിൽ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ ഉണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ 8 പേർ മരിച്ചു. നിരവധി വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. 15 ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ പലയിടത്തും ഗതാഗതം താല്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൈന്യമടക്കം രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. ദോഡ ജില്ലയിലാണ് രാവിലെ മിന്നൽ പ്രളയമുണ്ടായത്. താഴ്ന്ന മേഖലയിലെ പല വീടുകളിലും വെള്ളം കയറുകയും കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യും.
മേഖലയിലെ പല നദികളും കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ്. കെട്ടിടം തകർന്നും, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വീണുമാണ് ആളുകൾ മരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണെന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള വ്യക്തമാക്കുകയും അടിയന്തിര യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതി വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. വരുന്ന 24 മണിക്കൂർ കൂടി കനത്ത മഴ തുടരുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
