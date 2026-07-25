/Flipkart Food Delivery: സൊമാറ്റോയ്ക്കും സ്വിഗ്ഗിക്കും പണിയാകുമോ? ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഭക്ഷണവിതരണ രംഗത്തേക്ക്

ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണവിതരണ ശൃംഖലയായ സൊമാറ്റോയോടും സ്വിഗ്ഗിയോടും മത്സരിക്കാൻ ഇനി ഫ്ലിപ്കാർട്ടും. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഭക്ഷണവിതരണ രംഗത്തേക്ക് കടക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഫ്ലിപ്കാട്ടിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ വാൾമാർട്ട് അറിയിച്ചു. ആദ്യം ചെറിയ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി സേവനം ലഭ്യമാക്കി അവരുടെ പക്കൽ നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടിയ ശേഷമാകും രാജ്യവാപകമായി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ ഭക്ഷണവിതരണ സേവനം ലഭ്യമാക്കുക.
ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഭക്ഷണവിതരണം
ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കല്യാൺ കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് കമ്പനിയുടെ ഭക്ഷണ വിതരണ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഉപഭോക്തൃ പ്രതികരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ശേഷം വലിയ രീതിയിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്താനാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പദ്ധതിയിടുന്നത്.
കമ്പനിയുടെ ക്വിക്ക് കൊമേഴ്സ് ആപ്പായ 'ഫ്ലിപ്കാർട്ട് മിനിറ്റ്സിനും' (Flipkart Minutes) ഇതേ തന്ത്രമാണ് പിൻതുടർന്നത്. ഉപഭോക്തൃ മുൻഗണനകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ദേശീയതലത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് സേവനം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും ഈ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നീക്കം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനെ സഹായിക്കും.
എങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യാം?
ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആപ്പിലൂടെയാകും സേവനം ലഭ്യമാകുക. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പും സജ്ജമാക്കും. ഇന്ത്യയിലെ എത് നഗരത്തിലാകും ആദ്യം സേവനം ലഭ്യമാക്കുകയെന്ന് കമ്പനി ഇതുവരെയും അറിയിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാരിന്റെ ഓപ്പൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ കൊമേഴ്സുമായി (ONDC) പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിക്കാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മുൻഗണന
പുതിയ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും നൽകാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നുറപ്പായാൽ മാത്രമേ കമ്പനി അതിലേക്ക് കടക്കൂവെന്ന് കൃഷ്ണമൂർത്തി വ്യക്തമാക്കി. വിലക്കുറവ് മാത്രമല്ല, മികച്ച സേവനം, നല്ല റെസ്റ്റോറന്റുകളുടെ ലഭ്യത, വേഗത്തിലുള്ള ഡെലിവറി എന്നിവയാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടാതെ, വരും വർഷങ്ങളിൽ വലിയൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് ശൃംഖല നിർമ്മിക്കാനും കമ്പനിക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്.
ഭക്ഷണ വിതരണ വ്യവസായം മാറ്റത്തിൽ
ഇന്ത്യൻ ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണ മേഖലയിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് മുന്നോട്ടുവെക്കുക. വലിയ ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഇ-കൊമേഴ്സ് സംവിധാനമായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനുള്ളത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഭക്ഷണവിതരണത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മത്സര അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകളും മെച്ചപ്പെട്ട വിലയും മികച്ച സേവനങ്ങളും ലഭിക്കാനും സഹായിക്കും.
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