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Flipkart Food Delivery: സൊമാറ്റോയ്ക്കും സ്വിഗ്ഗിക്കും പണിയാകുമോ? ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഭക്ഷണവിതരണ രംഗത്തേക്ക്

Flipkart Enter Food Delivery: സ്വിഗ്ഗിക്കും സൊമാറ്റോയ്ക്കും വെല്ലുവിളിയുമായി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പ്. സേവനം ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 25, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:20 PM IST
Flipkart Food Delivery: സൊമാറ്റോയ്ക്കും സ്വിഗ്ഗിക്കും പണിയാകുമോ? ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഭക്ഷണവിതരണ രംഗത്തേക്ക്
Image Credit: Flip Cart | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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