MK Stalin: 'ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ചത് നൽകാൻ മനസ്സും ഭരണശേഷിയുമാണ് വേണ്ടത്'; വിജയ്‍യെ മുനവെച്ച് അഭിനന്ദിച്ച് സ്റ്റാലിൻ

MK Stalin: അധികാരത്തിലെത്തി തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ സർക്കാരിന്റെ കൈവശം പണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങരുതെന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 10, 2026, 02:49 PM IST
  • പ്രായോഗികമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമേ നൽകൂ എന്നുപറഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽവന്ന താങ്കൾ ഭരണകാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പഠിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.
  • ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെയായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ പ്രതികരണം.

തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ്യുടെ സത്യപ്രതിഞ്ജയ്ക്ക് ശേഷം വിജയ്‍യെ മുനവെച്ച് അഭിനന്ദിച്ച് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ. അധികാരത്തിലെത്തി തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ സർക്കാരിന്റെ കൈവശം പണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങരുതെന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ചത് നൽകാൻ മനസ്സും ഭരണശേഷിയുമാണ് വേണ്ടതെന്നും പ്രായോഗികമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമേ നൽകൂ എന്നുപറഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽവന്ന താങ്കൾ ഭരണകാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പഠിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെയായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ പ്രതികരണം.

വിജയ്‌യെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാലിൻ കുറിപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. വിജയ് അധികാരമേറ്റയുടൻ ഒപ്പിട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു. മുൻ സർക്കാർ 10 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കടം വരുത്തിവെച്ചു എന്ന വിജയ്‌യുടെ ആരോപണം ശരിയല്ലെന്നും ഫെബ്രുവരിയിലെ ബജറ്റിൽതന്നെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികാരമേറ്റ ആദ്യ പ്രസംഗത്തിൽതന്നെ സർക്കാരിന്റെ കൈവശം പണമില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് തുടങ്ങരുതെന്നും സ്റ്റാലിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കോവിഡ്, പ്രളയം തുടങ്ങിയ പ്രതിസന്ധികളെയും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അവഗണനയേയും മറികടന്നാണ് തന്റെ ഭരണകൂടം ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രായോഗികവും സാധ്യവുമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്നുപറഞ്ഞ് അധികാരത്തിലെത്തിയ താങ്കൾക്ക് തങ്ങൾ നിറവേറ്റിയ പോലെത്തന്നെ ആ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റാനാവട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. വോട്ട് ചെയ്തവരെ വഞ്ചിക്കരുത്. വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങളും മനസിലാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുവെന്നും താൻ അതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും സ്റ്റാലിൻ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

MK StalinCM VijayTamil Nadu Chief Minister

