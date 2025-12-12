Shivraj patil Passed Away: മുൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശിവരാജ് പാട്ടീൽ അന്തരിച്ചു

ലാത്തൂർ: മുൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന ശിവരാജ് പാട്ടീൽ അന്തരിച്ചു. 91 വയസായിരുന്നു. ലാത്തൂരിലെ വസതിയിൽ വച്ച് രാവിലെ 6:30 ഓടെയായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്.
ശിവരാജ് പാട്ടീൽ വാർധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് വീട്ടിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ലോക്സഭാ സ്പീക്കര്, കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ വിവിധ പ്രധാന വകുപ്പുകള് തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥാനങ്ങള് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
