English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Shivraj patil Passed Away: മുൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശിവരാജ് പാട്ടീൽ അന്തരിച്ചു

Shivraj patil Passed Away: മുൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശിവരാജ് പാട്ടീൽ അന്തരിച്ചു

Shivraj Patil Died at 91:  മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ശിവരാജ് പാട്ടീൽ ചക്കുർക്കർ (90) ഇന്ന് ലാത്തൂരിൽ അന്തരിച്ചു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 12, 2025, 08:57 AM IST
  • മുൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന ശിവരാജ് പാട്ടീൽ അന്തരിച്ചു
  • ലാത്തൂരിലെ വസതിയിൽ വച്ച് രാവിലെ 6:30 ഓടെയായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്

Read Also

  1. Karyavattom Sasikumar Passed Away: സിനിമ-സീരിയൽ നടൻ കാര്യവട്ടം ശശികുമാർ അന്തരിച്ചു

Trending Photos

Love Horoscope Today: പ്രണയ ജാതകം 2025 ഡിസംബർ 12: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അവിസ്മരണീയമായ പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ!
12
Love Horoscope
Love Horoscope Today: പ്രണയ ജാതകം 2025 ഡിസംബർ 12: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അവിസ്മരണീയമായ പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ!
Mangaladitya Yoga: വർഷാവസാനത്തിൽ ചൊവ്വ-സൂര്യ മംഗളാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര!
6
Rajayoga
Mangaladitya Yoga: വർഷാവസാനത്തിൽ ചൊവ്വ-സൂര്യ മംഗളാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര!
Podi Idli Recipe: രുചിയൂറും പൊടി ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം; വിശദമായ റെസിപ്പി
9
Podi Idli
Podi Idli Recipe: രുചിയൂറും പൊടി ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം; വിശദമായ റെസിപ്പി
Ravi Yoga: രവിയോഗം; ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
6
Ravi Yoga
Ravi Yoga: രവിയോഗം; ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
Shivraj patil Passed Away: മുൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശിവരാജ് പാട്ടീൽ അന്തരിച്ചു

ലാത്തൂർ: മുൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന ശിവരാജ് പാട്ടീൽ അന്തരിച്ചു.  91 വയസായിരുന്നു. ലാത്തൂരിലെ വസതിയിൽ വച്ച് രാവിലെ 6:30 ഓടെയായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ശിവരാജ് പാട്ടീൽ വാർധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് വീട്ടിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ലോക്സഭാ സ്പീക്കര്‍, കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ വിവിധ പ്രധാന വകുപ്പുകള്‍ തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥാനങ്ങള്‍ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Updating...

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Shivraj PatilShivraj Patil Passed AwayFormer Union Minsiter Shivraj PatilCongress leaderShivraj Patil Died at 91

Trending News