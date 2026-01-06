English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Suresh Kalmadi Passes Away: മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സുരേഷ് കൽമാഡി അന്തരിച്ചു

Suresh Kalmadi Passes Away: മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സുരേഷ് കൽമാഡി അന്തരിച്ചു

പൂനെയിൽ നിന്നുള്ള മുൻ ലോക്‌സഭാംഗമായിരുന്ന സുരേഷ് കൽമാഡി.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 6, 2026, 09:55 AM IST
  • ഭൗതികദേഹം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെ പൂനെ എരണ്ട്വാനയിലെ കൽമാഡി ഹൗസിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും.
  • തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം 3.30ന് വൈകുണ്ഠ് ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും.

Suresh Kalmadi Passes Away: മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സുരേഷ് കൽമാഡി അന്തരിച്ചു

പൂനെ: മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സുരേഷ് കൽമാഡി (81) അന്തരിച്ചു. ദീർഘനാളായി അസുഖബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. പുലർച്ചെ 3:30-ഓടെ പൂനെയിലെ ദീനനാഥ് മങ്കേഷ്‌കർ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ഭൗതികദേഹം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെ പൂനെ എരണ്ട്വാനയിലെ കൽമാഡി ഹൗസിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും. തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം 3.30ന് വൈകുണ്ഠ് ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും.

പൂനെയിൽ നിന്നുള്ള മുൻ ലോക്‌സഭാംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം റെയിൽവേ സഹമന്ത്രിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായും ഏഷ്യൻ അത്‌ലറ്റിക്സ് അസോസിയേഷൻ തലവനായും ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: Thorium Research: 70 വർഷമായിട്ടും ബാർക്കിന് സാധിക്കാത്തത്, നേട്ടം കൊയ്ത് യുഎസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്; തോറിയം ഇന്ധനരംഗത്തെ വൻ മുന്നേറ്റം, പിന്നണിയിൽ അനിൽ കകോദ്കർ

2010-ലെ ഡൽഹി കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഏറെക്കാലം വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു. കേസിൽ 2011ൽ അറസ്റ്റിലാകുകയും തുടർന്ന് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 15 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ, 2025ലാണ് ഡൽഹിയിലെ റൂസ് അവന്യൂ കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുന്നത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ തെളിവില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുകയായിരുന്നു.

