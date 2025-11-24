ബെംഗളുരു: കോലാറില് ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര് സഞ്ചരിച്ച കാര് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാല് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മാലൂര് താലൂക്കിലെ അബ്ബെനഹള്ളി ഗ്രാമത്തില് ഫ്ളൈ ഓവറില് നിന്ന് മറിഞ്ഞാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പുലര്ച്ചെ 2.15നും 2.30നും ഇടയിലാണ് അപകടം നടന്നത്.
ശബരിമലയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മരിച്ച നാലുപേരും സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഡ്രൈവര് അമിത വേഗതയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം.
അതേസമയം തെങ്കാശിയിൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ആർ പേർ മരിച്ചു. നാൽപതോളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മധുരയിൽ നിന്ന് സെൻകോട്ടയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസും തെങ്കാശിയിൽ നിന്ന് കോവിൽപട്ടിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന മറ്റൊരു ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.