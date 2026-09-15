/Belagavi Fridge Explosion: കർണാടകയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 4 പേർ വെന്തുമരിച്ചു; 2 പേർക്ക് പരിക്ക്

ബെലഗാവി: കർണാടകയിലെ ബെലഗാവിൽ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 4 പേർ വെന്തുമരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ്.
പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചവത്ഗള്ളിയിലെ വീട്ടില് ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. റഫ്രിജറേറ്റർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണം. തീ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പടർന്നുപിടിച്ചു. വീട്ടിനുള്ളിലുള്ളവർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഓടോ രക്ഷപെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ രണ്ടുപേര് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്.
മരിച്ചത് ഗജാനൻ ദാമൻ (65), റോഷൻ ദാമൻ (21), ശാരദ ദാമൻ (45), ഭാരതി റാഡമോൻ (50) എന്നിവരാണ്. പരിക്കേറ്റ പ്രിയ ദാമോൻ (28), ഗംഗ ദാമോൻ (25) എന്നിവരാണ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. വിവരമറിഞെത്തിയ പോലീസും അഗ്നിശമന സേനയും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി.
സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരുകയാണ്. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണവും സംഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യവും എന്താണെന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസ്.
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