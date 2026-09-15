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Belagavi Fridge Explosion: കർണാടകയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 4 പേർ വെന്തുമരിച്ചു; 2 പേർക്ക് പരിക്ക്

കുടുംബാംഗങ്ങൾ ദിവസ വേതനക്കാരായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 15, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:40 AM IST
Belagavi Fridge Explosion: കർണാടകയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 4 പേർ വെന്തുമരിച്ചു; 2 പേർക്ക് പരിക്ക്
Image Credit: Photo: ANI

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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