Cloud Burst in Himachal Pradesh: ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേർ മരിച്ചു

Cloud Burst in Himachal Pradesh: അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 9, 2025, 03:23 PM IST
  • സംഭവത്തിൽ ഒരാളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്.
  • ഇയാൾക്കായി തെരച്ചിൽ നടക്കുകയാണ്.
  • ഇന്നലെ രാത്രി കുളു ജില്ലയിലെ നിർമണ്ട്‌ മേഖലയിലാണ് മേഘവിസ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്.

Cloud Burst in Himachal Pradesh: ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേർ മരിച്ചു

ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ നാല് പേർ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ ഒരാളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾക്കായി തെരച്ചിൽ നടക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി കുളു ജില്ലയിലെ നിർമണ്ട്‌ മേഖലയിലാണ് മേഘവിസ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേരാണ് മരിച്ചത്. 

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ശേഷം പഞ്ചാബിലെ പ്രളയബാധിത സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. പഞ്ചാബിലെ മഴക്കെടുതിയില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 51 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഞായറാഴ്ച മരണസംഖ്യ 46 ആയിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് മരണസംഖ്യ ഉയര്‍ന്നുവെന്നും പഞ്ചാബിലെ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആന്‍ഡ് പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 

