ചെന്നൈ: രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങളുടെ പേരിൽ യൂട്യൂബറിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയവർ അറസ്റ്റിൽ. ടിവികെ നേതാവും നടനുമായ വിജയ്യെയും പാർട്ടിയെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത 38 കാരനായ കിരൺ ബ്രൂസ് എന്ന കണ്ടന്റ് സ്രഷ്ടാവിനെ നാലു പേർ ചേർന്നാണ് ആക്രമിച്ചത്.
Also Read: പോലീസിനെ ബോംബെറിഞ്ഞ് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയടക്കം രണ്ടുപേർക്ക് തടവുശിക്ഷ
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാലകൃഷ്ണൻ, ധനുഷ്, അശോക്, പാർത്ഥസാരഥി എന്നിവർക്കെതിരെ വടപളനി പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നു വരുന്നതായും പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിരൺ ബ്രൂസ് ഒരു പ്രത്യേക ഷോ കാണാനായി തിയേറ്ററിൽ പോയ സമയത്തായിരുന്നു നാല് പേർ തടഞ്ഞുനിർത്തി ആക്രമിച്ചത്.
Also Read: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും
ടിവികെയ്ക്കും വിജയ്ക്കുമെതിരെ വീഡിയോകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഘം അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം വടപളനി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. കരൂരിൽ ഒരു പാർട്ടി റോഡ് ഷോയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേർ മരിക്കുകയും 60-ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിന് ശേഷം ടിവികെ സംഘടിത രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായാണ് ഈ നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.