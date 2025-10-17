English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Lightning: പാടത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഇടിമിന്നലേറ്റു; നാല് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Lightning: പാടത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഇടിമിന്നലേറ്റു; നാല് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Lightning Tamil Nadu: കർഷക തൊഴിലാളികളായ സ്ത്രീകളാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിച്ചത്. ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു.

Oct 17, 2025
  • അരിയാനച്ചി ​ഗ്രാമത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്
  • ചോളപ്പാടത്ത് വച്ചാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇടിമിന്നലേറ്റത്

Lightning: പാടത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഇടിമിന്നലേറ്റു; നാല് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ നാല് സ്ത്രീകൾ ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിച്ചു. കടലൂർ വെപ്പൂരിനടുത്ത് പാടത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റ് നാല് പേർ മരിച്ചത്. ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. അരിയാനച്ചി ​ഗ്രാമത്തിലെ ചോളപ്പാടത്ത് വിളെവെടുപ്പിനിടെയാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റ് സ്ത്രീകൾ മരിച്ചത്.

കൃഷിയിടത്തിന്റെ ഉടമ രാജേശ്വരി, ചിന്ന പൊന്നു, കണിത, പാരിജാതം എന്നിവരാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിച്ചത്. ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന തവമണിക്കും മിന്നലേറ്റു. പരിക്കേറ്റ ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കടലൂർ ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ജയകുമാർ, തിട്ടക്കുടി ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് പാർഥിബൻ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

തൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റുമോ‍ർട്ടത്തിനായി മുണ്ടിയമ്പക്കം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. തമിഴ്നാട്ടിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ ആരംഭിച്ചതിനാൽ രണ്ട് ദിവസമായി കനത്ത മഴ തുടരുകയാണെന്നും ജനങ്ങൾ ജാ​ഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇടിമിന്നലുള്ളപ്പോൾ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കരുതെന്നും പൊതുജനങ്ങൾ ജാ​ഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

