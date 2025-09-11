English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Indian's Joining Russian Army: റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.  

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 11, 2025, 01:11 PM IST
  • അപകട സാധ്യതകൾ അറിയിച്ച് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്
  • സൈന്യത്തിൽ ചേരാൻ നിർബന്ധിച്ചതായി നിരവധി ഇന്ത്യക്കാർ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്
  • ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്

റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വൽ. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.

“ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ അടുത്തിടെ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ സർക്കാർ നിരവധി തവണ ഇതിലെ അപകട സാധ്യതകൾ അറിയിച്ച് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്,” എന്ന് മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ പറഞ്ഞു. പൌരൻമാരെ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനും, ഇതിനകം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ മോചിപ്പിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ റഷ്യൻ അധികാരികളുമായി ഔദ്യോഗികമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സൈന്യത്തിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കൂടാതെ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേരാനുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജോലിയോ മറ്റ് അവസരങ്ങളോ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യക്കാർ വിദേശത്തേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും, അവർ അപകടസാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

വിവിധ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി റഷ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, യുക്രൈനെതിരായ സൈന്യത്തിൽ ചേരാൻ നിർബന്ധിച്ചതായി നിരവധി ഇന്ത്യക്കാർ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റഷ്യ-യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ കുടുങ്ങിയതായി നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇതിനകം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഈ വിഷയം റഷ്യൻ അധികാരികളുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്.

