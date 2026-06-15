/സ്കൂളുകളിലെ സൗജന്യ പ്രഭാതഭക്ഷണ പദ്ധതി; എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്

തമിഴ്നാട്ടിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ സൗജന്യ പ്രഭാത ഭക്ഷണ പദ്ധതി എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്. പെരിയാറിന്റെ സെപ്റ്റംബർ 17ന് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് അറിയിച്ചു. സാമൂഹിക ക്ഷേമ, വനിതാ അവകാശ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.
നിലവിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഭാതഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത്. പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികളെയും പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. സംസ്ഥാനത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
നിലവിലുള്ള പദ്ധതി വിജയകരമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികളിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. പദ്ധതിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. 2022 സെപ്റ്റംബറിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഭാതഭക്ഷണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.
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