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പേഴ്‌സണൽ വെൽത്ത് മുതൽ ഗ്യാരണ്ടർ വരെ, Insta Live ൽ സംശങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ച് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

സീ മീഡിയയുടെയും എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ചെയർമാനായ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തന്റെ വ്യക്തിപരമായ പാപ്പരത്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ശേഷം അദ്ദേഹം പൊതുജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 31, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:26 PM IST
പേഴ്‌സണൽ വെൽത്ത് മുതൽ ഗ്യാരണ്ടർ വരെ, Insta Live ൽ സംശങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ച് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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പേഴ്‌സണൽ വെൽത്ത് മുതൽ ഗ്യാരണ്ടർ വരെ, Insta Live ൽ സംശങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ച് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
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