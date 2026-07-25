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വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി; പേപ്പർ ചോർച്ച വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ രാജി, ആരാണീ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ?

നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ച വിവാദത്തിനും ജന്തർ മന്തറിൽ വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചു. വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി ഉയർന്ന ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ആരാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം, രാഷ്ട്രീയ യാത്ര, ക്രിമിനൽ കേസുകൾ, ആസ്തി എന്നിവ..

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 25, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:48 PM IST
വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി; പേപ്പർ ചോർച്ച വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ രാജി, ആരാണീ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ?
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി; പേപ്പർ ചോർച്ച വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ രാജി, ആരാണീ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ?
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