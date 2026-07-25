/വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി; പേപ്പർ ചോർച്ച വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ രാജി, ആരാണീ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ?

ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2026 ലെ നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ ജൂൺ 20 മുതൽ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിവരികയായിരുന്നു.
പ്രതിഷേധം രാജ്യവ്യാപകമായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടായ എക്സിലൂടെ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി താൻ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. ഒപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്തെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിന് അദ്ദേഹം നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി.
ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ ഈ കുറിപ്പോടെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഉയർന്നുവരുന്നത്. അതിൽ ആരാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ? എവിടത്തുകാരനാണ്? അദ്ദേഹത്തിൻറെ ആസ്തി എത്ര? എന്നിനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
1969 ജൂൺ 26 ന് ഒഡീഷയിലെ അംഗുൽ ജില്ലയിൽ ജനിച്ച ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ മോദി സർക്കാരിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ദേബേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ (BJP) ഒരു പ്രമുഖ നേതാവായിരുന്നു, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ വളർന്ന ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് ചെറുപ്പം മുതലേ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചു.
വിവിദ്യാഭ്യാസവും വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയവും
ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഒഡീഷയിലാണ്. താൽച്ചറിലെ ഹണ്ടിധുവ ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഭുവനേശ്വറിലെ ഉത്കൽ സർവകലാശാലയിൽ ചേർന്ന് അവിടെ നിന്നും ആന്ത്രോപോളജി വിഷയത്തിൽ എംഎ എടുത്തു.
വിദ്യാർത്ഥി ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിൽ (ABVP) ചേർന്നു. തുടർന്ന് 1983 ൽ എ.ബി.വി.പി.യുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ച പ്രധാൻ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ തന്റെ സംഘടനാ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 1985 ൽ താൽച്ചർ കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഉത്കൽ സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവായി വളർന്നു. സംസ്ഥാന തലം മുതൽ ദേശീയ സെക്രട്ടറി വരെ എ.ബി.വി.പി.യിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം യുവജന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു.
2000 ൽ ഒഡീഷ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പല്ലാര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് എംഎൽഎ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. എംഎൽഎ എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രകടനവും സംഘടനാ ശക്തിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. 2004 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒഡീഷയിലെ ദിയോഗഡ് പാർലമെന്ററി സീറ്റിൽ നിന്ന് എംപിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും രാജ്യസഭയിലൂടെയാണ് പാർലമെന്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത്. ബീഹാറിൽ നിന്നും മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നും രാജ്യസഭാ എംപിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം 2024 ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒഡീഷയിലെ സാംബൽപൂർ ലോക്സഭാ സീറ്റ് നേടി ലോക്സഭയിലേക്ക്വീണ്ടും മടങ്ങി. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒരു വിദഗ്ദ്ധ തന്ത്രജ്ഞനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. 2004-2006 കാലയളവിൽ ഭാരതീയ ജനത യുവ മോർച്ചയുടെ (BJYM ) ദേശീയ പ്രസിഡന്റായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു, നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുള്ളയാളായി പാർട്ടിയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.
2014 ൽ മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക സഹമന്ത്രിയുടെ ചുമതല നൽകി.
ഉജ്ജ്വല യോജന
ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ദരിദ്ര സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ എൽപിജി കണക്ഷൻ നൽകിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന നടപ്പിലാക്കിയതാണ് പെട്രോളിയം മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ എൽപിജി ഗ്യാസ് കണക്ഷനുകൾ നൽകി.
നൈപുണ്യ വികസനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
2017 ൽ അദ്ദേഹത്തെ കാബിനറ്റ് മന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും തുടർന്ന് നൈപുണ്യ വികസന, സംരംഭകത്വ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതല നൽകുകയും ചെയ്തു. 2021 ൽ മോദി മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടനയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി നിയമിച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹം ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020 (National Education Policy - NEP 2020) നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു.
2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം പ്രകാരം ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ആകെ ആസ്തി 6.38 കോടിയാണ്. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് 1.39 കോടിയുടെ ജംഗമ ആസ്തികളും 92 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്ഥാവര ആസ്തികളുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊത്തം ആസ്തി 1.99 കോടി രൂപയാണ്. ഭാര്യ മൃദുല താക്കൂർ പ്രധാന് 2.95 കോടിയുടെ ജംഗമ ആസ്തികളും 1.37 കോടിയുടെ സ്ഥാവര ആസ്തികളുമുണ്ട്. ഇതിൽ 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാധ്യതകൾ കുറച്ചാൽ ആകെ ആസ്തി 4.12 കോടിയാണ്.
ഒഡീഷയിൽ 1.2 ലക്ഷം വിലമതിക്കുന്ന കാർഷിക ഭൂമിയും 20.50 ലക്ഷം വിലമതിക്കുന്ന കാർഷികേതര ഭൂമിയും ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രധാൻ ദമ്പതികൾക്ക് ഒഡീഷയിൽ 1.98 കോടി വിലമതിക്കുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ ഫ്ലാറ്റുണ്ട്. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് 2011 ലെ ഒരു ഹോണ്ട സിറ്റി കാറും ഭാര്യയുടെ പേരിൽ വാണിജ്യ അആവാശയങ്ങൾക്കുള്ള വാഹനങ്ങളും ഉണ്ട്.
ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് 1.35 മില്യൺ രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഏകദേശം 200 ഗ്രാം സ്വർണ്ണവും 2.5 കിലോഗ്രാം വെള്ളിയും ഉണ്ട്. പ്രധാന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈവശം 3.5 മില്യൺ രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണ്ണവും 10 കിലോഗ്രാം വെള്ളിയും ഉള്ളതായി സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
2024 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലം അനുസരിച്ച് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനെതിരെ മൂന്ന് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2005 ൽ ഗാർപോഷ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ തപസ്വിനി എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് നീക്കം ചെയ്തതിനെതിരെ നടന്ന റെയിൽ ഉപരോധ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യ കേസ്. ഈ കേസിൽ ഇതുവരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ കേസ് 2006 ൽ പുരിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിനിടെ പോലീസുമായി ഉണ്ടായ ചൂടേറിയ വാഗ്വാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. 2015 ജനുവരി 22 ന് ഔപചാരികമായി കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ കേസ് 2010 ൽ കങ്കാരഹാഡയിൽ മരിച്ച ഒരു കർഷകന്റെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.
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