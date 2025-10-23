FSSAI ban on ORS: ഒആർഎസ് എന്ന് കരുതി കഴിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര പാനികൾ; നടപടി എടുത്ത് ഭക്ഷ്യ നിയന്ത്രണ ഏജൻസി

ഡൽഹി: യഥാർത്ഥ ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ സൊല്യൂഷനുകളുടെ മെഡിക്കൽ നിർബന്ധിത ഘടന പാലിക്കാതെ, പഞ്ചസാര പാനീയങ്ങൾക്ക് ഒആർഎസ് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ നിയന്ത്രണ ഏജൻസിയാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഹൈദരാബാദിലെ ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധനായ ഡോ ശിവരഞ്ജിനി സന്തോഷിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ ഉത്തരവ്.
വയറിളക്കത്തിനും നിർജലീകരണത്തിനും ചികിത്സ തേടുന്ന കുട്ടികൾ ഒആർഎസ് കഴിച്ച് നില വഷളായി ക്ലിനിക്കിൽ എത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ശിവരഞ്ജിനി സന്തോഷ് ഇതെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത്. "റിപ്പയർ സൊല്യൂഷൻ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പാനീയങ്ങളിൽ അമിതമായ പഞ്ചസാരയും, ഉപ്പും, ഇലക്ട്രോലൈറ്റും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇവ കുട്ടികളുടെ ജീവനു ഭീക്ഷണിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് ഭക്ഷ്യ നിയന്ത്രണ ഏജൻസി പുറത്ത് വിട്ടത്.
