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FSSAI നടപടി: 'ഓൾഡ് മങ്ക്'ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ മദ്യങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തടഞ്ഞു

കൃത്രിമ ഫ്ലേവർ ചേർത്ത മദ്യങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് നിരോധിച്ച് FSSAI

Written ByKarthika V
Published: Aug 04, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:43 PM IST
FSSAI നടപടി: 'ഓൾഡ് മങ്ക്'ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ മദ്യങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തടഞ്ഞു
Image Credit: FSSAI | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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FSSAI നടപടി: 'ഓൾഡ് മങ്ക്'ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ മദ്യങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തടഞ്ഞു
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