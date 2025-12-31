English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hariyana: ഹരിയാനയിൽ ഓടുന്ന വാഹനത്തിൽ കൂട്ട ബലാത്സംഗം; ഇരയെ റോഡിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു; മുഖത്ത് 12 സ്റ്റിച്ച്

ഫരീദാബാദിൽ ഓടുന്ന വാഹനത്തിൽ യുവതിയെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. 25 കാരിയായ യുവതിയെ രണ്ട് പേർ വാനിൽ വെച്ച് കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 31, 2025, 11:08 AM IST
  • ഇരയുടെ മുഖത്ത് മാത്രമായി 12 സ്റ്റിച്ചുകളാണ് ഉള്ളത്.
  • സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഹരിയാന: ഫരീദാബാദിൽ ഓടുന്ന വാഹനത്തിൽ യുവതിയെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. 25 കാരിയായ യുവതിയെ രണ്ട് പേർ വാനിൽ വെച്ച് കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. അമ്മയുമായി വഴക്കിട്ട യുവതി രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്നും സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. റോഡിൽ വന്ന വാഹനത്തിൽ ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ച യുവതിയെ, വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേർ ചേർന്ന് അതിക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു. ശേഷം, പുലർച്ചെ റോഡിൽ വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു.

ഇരയുടെ മുഖത്ത് മാത്രമായി 12 സ്റ്റിച്ചുകളാണ് ഉള്ളത്. യുവതി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 

 

