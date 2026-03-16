English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
Bengaluru Cafe Bill Viral: രണ്ട് ലെമണേഡിന് 17 രൂപ സർചാർജ്! ഇതെന്ത് കൂത്ത്? കഫെയിലെ ബിൽ കണ്ട് ഞെട്ടി കസ്റ്റമർ, സംഭവം ബെംഗളൂരുവിൽ

ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതിനല്ല മറിച്ച് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് അധിക തുക ഈടാക്കുന്നതെന്നാണ് കഫെ ഉടമയുടെ വിശദീകരണം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 16, 2026, 04:51 PM IST
  • സാധാരണ 1,800 രൂപ വിലവരുന്ന വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ കരിഞ്ചന്തയിൽ 6,500 രൂപ വരെയാണ് വില ഈടാക്കുന്നത്.
  • സർചാർജ് ഈടാക്കുകയല്ലാതെ ബിസിനസ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മറ്റ് വഴികളില്ലെന്നാണ് ഉടമയുടെ പക്ഷം.

രാജ്യത്ത് ഹോട്ടലുകളും മറ്റും അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. എൽപിജി ക്ഷാമം ആണ് ഹോട്ടലുകളെയും മറ്റും ഇപ്പോൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ധനം ക്ഷാമവും മറ്റും രാജ്യം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

റെസ്റ്റോറന്റുകളെയാണ് എൽപിജി ക്ഷാമം സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലർ ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുമ്പോൾ ചിലർ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നും അധിക തുക ഈടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ നഷ്ടം ലഘൂകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. 

വൈറൽ ബിൽ...

ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു കഫേയിലെ ബിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സിൽ വലിയ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാണിജ്യ എൽപിജി ക്ഷാമം മൂലം നഗരത്തിലെ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ വൈറൽ ബിൽ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. സിലിണ്ടറുകൾ ലഭിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കരിഞ്ചന്തയിലെ അമിത വിലയും ഹോട്ടൽ ബിസിനസിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

​ഗ്യാസ് ക്രൈസിസ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ ബിൽ ആണ് എക്സിൽ വൈറലായത്. ബെംഗളൂരുവിലെ തിയോ കഫേയിൽ ആണ് സംഭവം. രണ്ട് ലെമണേഡുകൾക്ക് ബിൽ വന്നപ്പോൾ 17 രൂപ സർചാർജ്. 'ഗ്യാസ് ക്രൈസിസ് ചാർജ്' എന്ന പേരിലാണ് ഈ തുക ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പാചകവാതക വിലയിലുണ്ടായ വർധനവ് താങ്ങാനാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു സർചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് കഫേ ഉടമയുടെ വിശദീകരണം.

കഫെ ഉടമ പറയുന്നത്...

അവിനാശ് പി എന്നയാളാണ് തിയോ കഫെ ഉടമ. സിലിണ്ടറുകളുടെ കടുത്ത ക്ഷാമവും കരിഞ്ചന്തയിൽ ഇവയ്ക്കുള്ള അമിതവിലയും മൂലം ബില്ലിൽ ഭക്ഷണത്തിന് പുറമെ 5% 'ഗ്യാസ് ക്രൈസിസ് ചാർജ്' ഏർപ്പെടുത്താൻ കഫേ നിർബന്ധിതരാകുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അവിനാശ് പറയുന്നത്. സാധാരണ 1,800 രൂപ വിലവരുന്ന വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ കരിഞ്ചന്തയിൽ 6,500 രൂപ വരെയാണ് വില ഈടാക്കുന്നത്. സർചാർജ് ഈടാക്കുകയല്ലാതെ ബിസിനസ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മറ്റ് വഴികളില്ലെന്നാണ് ഉടമയുടെ പക്ഷം.

അധിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായല്ല സർചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പ്രവർത്തന ചെലവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് അവിനാശ് പി. വ്യക്തമാക്കി. ബിസിനസ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിമർശനം...

അതേസമയം ബെംഗളൂരുവിലെ ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ സംഘടനയായ ബൃഹത് ബെംഗളൂരു ഹോട്ടൽ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (BBHOA) ഈ നീക്കത്തെ വിമർശിച്ച് രം​ഗത്തെത്തി. വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ ലഭ്യത കുറവാണ്. എന്നാൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച ചാർജുകൾ അല്ലാതെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് മറ്റ് തുകകൾ ഈടാക്കാൻ ഹോട്ടലുകൾക്ക് അനുവാദമില്ലെന്ന് സംഘടന പ്രസിഡന്റ് പി.സി. റാവു പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന പ്രവർത്തന ചെലവ്, ജീവനക്കാരെ കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഉപഭോക്താക്കളെ നിലനിർത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഹോട്ടൽ മേഖല നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സർചാർജ് ഈടാക്കുന്നതിന് പകരം ചില റെസ്റ്റോറന്റുകൾ തങ്ങളുടെ ചില വിഭവങ്ങളുടെ തുക അധികമാക്കി. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Bengaluru NewsLPG crisisBengaluru Cafe Billബെം​ഗളൂരു വാർത്തഎൽപിജി ക്ഷാമം

Trending News