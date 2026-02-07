English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Surajkund Mela Tragedy: ഭീമൻ യന്ത്ര ഊഞ്ഞാൽ തകർന്നുവീണ് അപകടം; ഒരു പൊലീസുകാരൻ മരിച്ചു, 13 പേർക്ക് പരിക്ക്

Surajkund Mela Tragedy: ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിൽ നടക്കുന്ന സൂരജ്‍ക്കുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര സാംസ്കാരിക കലാമേളയ്ക്കിടെയാണ് സംഭവം  

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 7, 2026, 09:39 PM IST
  • കലാമേളയുടെ ഭാഗമായുള്ള ജയന്റ് വീൽ തകർന്നുവീണ് ഒരു പൊലീസുകാരൻ മരിച്ചു.
  • അപകടത്തിൽ 13 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
  • ജയന്റ് വീൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു

ഭീമൻ യന്ത്ര ഊഞ്ഞാൽ തകർന്നുവീണ് അപകടം. ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിൽ നടക്കുന്ന സൂരജ്‍ക്കുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര സാംസ്കാരിക കലാമേളയ്ക്കിടെയാണ് സംഭവം. കലാമേളയുടെ ഭാഗമായുള്ള ജയന്റ് വീൽ തകർന്നുവീണ് ഒരു പൊലീസുകാരൻ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ 13 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജയന്റ് വീൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി

നാട്ടുകാരും പൊലീസും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയാണ്. യന്ത്ര ഊഞ്ഞാലിന്റെ സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അതോ അമിതഭാരമാണോ അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടത്താൻ ഹരിയാന സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. മേളയിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നോ എന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കും. 

