Stale Food: ഹോസ്റ്റലുകളിൽ നൽകുന്നത് വൃത്തിഹീനമായ ഭക്ഷണം; മെസ് അടപ്പിച്ചു, ​ഗ്ലോബൽ എജ്യുക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസിയുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി

ബെംഗളൂരു: മൈസൂരിലെ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം നൽകിയ സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടികളുമായി കർണാടക സർക്കാർ. ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന ഗ്ലോബൽ എജ്യുക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസിയുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനും മെസ്സ് അടച്ചുപൂട്ടാനും സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു.
ഗ്ലോബൽ എജ്യുക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി എന്ന ഏജൻസിക്ക് കീഴിലുള്ള അഞ്ച് കോളേജുകളിലെ മെസ്സുകളിലാണ് അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാംസാഹാരത്തിൽ നിന്ന് രക്തവും തൂവലുകളും, ചപ്പാത്തിയിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ചോറിൽ നിന്ന് പാറ്റ എന്നിവ ലഭിച്ചതായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.
വൃത്തിഹീനമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുടർച്ചയായി ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏൽക്കുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്. മെസ്സ് ഫീസായി പ്രതിവർഷം 80,000 രൂപ വീതം ഈടാക്കുമ്പോഴും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ വിദ്യാർഥികളെ ഇവർ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.
ഭക്ഷണത്തിന്റെ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകില്ലെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിശബ്ദരാക്കാൻ കോളേജ് അധികൃതരും ഏജൻസിയും ഒത്തുകളിക്കുന്നതായും പരാതിയുണ്ട്. മെസ്സ് നടത്തിപ്പ് ചുമതല മലയാളികൾക്കാണെന്നാണ് വിവരം.
നിലവിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മെസ്സുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി സാമ്പിളുകൾ ലാബിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലം വരുന്നതോടെ കൂടുതൽ കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. മെസ്സ് പൂട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായി ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനും സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
