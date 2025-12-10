Goa Nightclub Co-owner Detained: ഗോവ തീപിടിത്തം: ഒളിവിലായിരുന്ന നൈറ്റ് ക്ലബ് സഹ ഉടമ അജയ് ഗുപ്ത അറസ്റ്റിൽ

ഗോവ: 25 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഗോവ തീപിടുത്തത്തിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന നൈറ്റ് ക്ലബ് സഹ ഉടമ അജയ് ഗുപ്ത അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. ബിർച്ച് ബൈ റോമിയോ ലെയ്ൻ എന്ന നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ നാല് സഹ ഉടമകളിൽ ഒരാളായ അജയ് ഗുപ്തയെയാണ് ഗോവ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
ദുരന്തം നടന്നതിന് ശേഷം ഇയാൾ ഒളിവിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഗുപ്തക്കെതിരെ ലുക്ക്-ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇതോടെ ഈ കേസിൽ പിടിയിലാകുന്ന ആറാമത്തെ ആളാണ് അജയ് ഗുപ്ത.
ഗോവയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഗുപ്തയുടെ അറസ്റ്റ് ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഡിസംബർ 7 ന് നടന്ന തീപിടിത്തത്തിന് ശേഷം നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ രാജീവ് മോദക്, ജനറൽ മാനേജർ വിവേക് സിംഗ്, ബാർ മാനേജർ രാജീവ് സിൻഹാനിയ, ഗേറ്റ് മാനേജർ റിയാൻഷു താക്കൂർ, ജീവനക്കാരൻ ഭരത് കോഹ്ലി എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
മറ്റൊരു സഹ ഉടമയായ സുരീന്ദർ കുമാർ ഖോസ്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി ലുക്ക്-ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് രണ്ട് ഉടമകളായ സൗരഭ്, ഗൗരവ് ലുത്ര സഹോദരങ്ങൾ രാജ്യം വിട്ടിരുന്നു. ഇവർക്കെതിരെ ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
