Goa Nightclub Co-owner Detained: ഗോവ തീപിടിത്തം: ഒളിവിലായിരുന്ന നൈറ്റ് ക്ലബ് സഹ ഉടമ അജയ് ഗുപ്ത അറസ്റ്റിൽ

നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായി മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ ലുത്ര സഹോദരങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഫുക്കറ്റിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 10, 2025, 10:32 AM IST
  • 25 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഗോവ തീപിടുത്തത്തിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന നൈറ്റ് ക്ലബ് സഹ ഉടമ അജയ് ഗുപ്ത അറസ്റ്റിൽ
  • ബിർച്ച് ബൈ റോമിയോ ലെയ്ൻ എന്ന നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ നാല് സഹ ഉടമകളിൽ ഒരാളായ അജയ് ഗുപ്തയെയാണ് ഗോവ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്

ഗോവ: 25 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഗോവ തീപിടുത്തത്തിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന നൈറ്റ് ക്ലബ് സഹ ഉടമ അജയ് ഗുപ്ത അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. ബിർച്ച് ബൈ റോമിയോ ലെയ്ൻ എന്ന നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ നാല് സഹ ഉടമകളിൽ ഒരാളായ അജയ് ഗുപ്തയെയാണ് ഗോവ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. 

Also Read: ചിത്രപ്രിയ കൊലപാതകം: കുറ്റം സമ്മതിച്ച് ആൺസുഹൃത്ത്; കൃത്യം മദ്യലഹരിയിൽ

ദുരന്തം നടന്നതിന് ശേഷം ഇയാൾ ഒളിവിലായിരുന്നു.  തുടർന്ന് ഗുപ്തക്കെതിരെ ലുക്ക്-ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇതോടെ ഈ കേസിൽ പിടിയിലാകുന്ന ആറാമത്തെ ആളാണ് അജയ് ഗുപ്ത. 

ഗോവയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഗുപ്തയുടെ അറസ്റ്റ് ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  ഡിസംബർ 7 ന് നടന്ന തീപിടിത്തത്തിന് ശേഷം നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ രാജീവ് മോദക്, ജനറൽ മാനേജർ വിവേക് സിംഗ്, ബാർ മാനേജർ രാജീവ് സിൻഹാനിയ, ഗേറ്റ് മാനേജർ റിയാൻഷു താക്കൂർ, ജീവനക്കാരൻ ഭരത് കോഹ്ലി എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

Also Read: ശുക്രൻ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്.. ഇന്നുമുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതം മാറിമറിയും

മറ്റൊരു സഹ ഉടമയായ സുരീന്ദർ കുമാർ ഖോസ്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി ലുക്ക്-ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് രണ്ട് ഉടമകളായ സൗരഭ്, ഗൗരവ് ലുത്ര സഹോദരങ്ങൾ രാജ്യം വിട്ടിരുന്നു.  ഇവർക്കെതിരെ ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Goa Nightclub FireGoa Nightclub Fire AccidentGoa Nightclub Co-owner Detained Ajay GuptaLuthra Brothers

