  Malayalam News
  India
  ​Goa Nightclub Fire: ഗോവ നിശാക്ലബ് ദുരന്തം; ലൂത്ര സഹോദരങ്ങളെ തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തി, ഡൽഹിയിൽവച്ച് പിടികൂടാൻ നീക്കം

ബര്‍ച്ച് ബൈ റോമിയോ ലെയ്ന്‍ ക്ലബ് ഉടമകളായ സൗരഭ് ലൂത്ര, ഗൗരവ് ലൂത്ര എന്നിവരെയാണ് തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തിയത്.

Last Updated : Dec 16, 2025, 12:56 PM IST
  • ഡിസംബര്‍ ആറിന് ഉണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില്‍ 25 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു
  • പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുവരും തായ്‌ലന്‍ഡിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടത്

​Goa Nightclub Fire: ഗോവ നിശാക്ലബ് ദുരന്തം; ലൂത്ര സഹോദരങ്ങളെ തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തി, ഡൽഹിയിൽവച്ച് പിടികൂടാൻ നീക്കം

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗോവയിലെ അര്‍പ്പോറയില്‍ 25 പേർ മരിക്കാനിടയായ തീപിടിത്തമുണ്ടായ നിശാക്ലബ്ബിന്റെ ഉടമകളെ തായ്‌ലന്‍ഡില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്തി. ബര്‍ച്ച് ബൈ റോമിയോ ലെയ്ന്‍ ക്ലബ് ഉടമകളായ സൗരഭ് ലൂത്ര, ഗൗരവ് ലൂത്ര എന്നിവരെയാണ് തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തിയത്.

ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ ശേഷം പോലീസ് ഇരുവരേയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ഇതിന് ശേഷം ഗോവ പോലീസ് അവരെ ട്രാന്‍സിറ്റ് റിമാന്‍ഡില്‍ കൊണ്ടുപോകും. വടക്കന്‍ ഗോവയിലെ നിശാക്ലബ്ബില്‍ തീപിടിത്തമുണ്ടായി 25 പേർ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ക്ലബ്ബിന്റെ ഉടമകളായ ഇരുവരും തായ്‌ലന്‍ഡിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു.

ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന്‍ അധികൃതര്‍ ഇരുവരുടേയും പാസ്‌പോര്‍ട്ടുകള്‍ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ആവശ്യമായ എമര്‍ജന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ഇന്ത്യന്‍ അധികൃതര്‍ തായ്‌ലാന്‍ഡിന് കൈമാറി. തുടർന്ന് അവരെ നാടുകടത്തണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. ഫുക്കറ്റിലെ ഒരു റിസോര്‍ട്ടില്‍നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സഹോദരങ്ങളെ തായ് പോലീസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയായിരുന്നു.

ലൂത്ര സഹോദരങ്ങളെ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ അനുമതികളില്ലാതെ ക്ലബ്ബ് നടത്തിയെന്ന ആരോപണങ്ങളില്‍ നടപടി നേരിടാനാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഡിസംബര്‍ ആറിന് ഉണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില്‍ 25 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുവരും തായ്‌ലന്‍ഡിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

