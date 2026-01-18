English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • MK Stalin: തമിഴ് പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ആദരം; ജല്ലിക്കെട്ട് വിജയികൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി പ്രഖ്യാപിച്ച് എം കെ സ്റ്റാലിൻ

MK Stalin: തമിഴ് പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ആദരം; ജല്ലിക്കെട്ട് വിജയികൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി പ്രഖ്യാപിച്ച് എം കെ സ്റ്റാലിൻ

ആളങ്കനല്ലൂർ ജല്ലിക്കെട്ടിനിടെയാണ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിന്റെ വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനം.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 18, 2026, 01:58 PM IST
  • കാളകളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആളങ്കനല്ലൂരിൽ രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിൽ അത്യാധുനിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
  • കാറുകളും ബൈക്കുകളും ഒക്കെയായിരുന്നു നേരത്തെ സ്പോൺസർമാർ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയിരുന്നത്.

MK Stalin: തമിഴ് പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ആദരം; ജല്ലിക്കെട്ട് വിജയികൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി പ്രഖ്യാപിച്ച് എം കെ സ്റ്റാലിൻ

ചെന്നൈ: ജല്ലിക്കെട്ട് വിജയികൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി പ്രഖ്യാപിച്ച് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലാകും ഇവർക്ക് നിയമനം നൽകുക. തമിഴ് സംസ്കാരത്തിന്റെ പൈതൃകം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന യുവാക്കളെ ആദരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച മധുരയിലെ ആളങ്കനല്ലൂർ ജല്ലിക്കെട്ടിനിടെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. 

കൂടാതെ, കാളകളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആളങ്കനല്ലൂരിൽ രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിൽ അത്യാധുനിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കാറുകളും ബൈക്കുകളും ഒക്കെയായിരുന്നു നേരത്തെ സ്പോൺസർമാർ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയിരുന്നത്. ആ സ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരമായ സർക്കാർ ജോലി വേണമെന്ന മത്സരാർത്ഥികളുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യമാണ് ഇതോടെ നടപ്പിലാകുന്നത്.

Also Read: SIR: കേരളത്തിലെ എസ്ഐആർ കരട് പട്ടിക; ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ആളങ്കനല്ലൂരിന് പുറമെ അവണിയാപുരം, പാലമേട് എന്നിവിടങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ജല്ലിക്കെട്ട് നടന്നിരുന്നു. മെയ് അവസാനം വരെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ജെല്ലിക്കെട്ട് തുടരും. അതേസമയം, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, ശിവഗംഗ എന്നിവിടങ്ങളിൽ‌ ഇന്നലെ നടന്ന ജല്ലിക്കെട്ട് മത്സരങ്ങൾക്കിടെ നിരവധി പേർക്ക് കാളകളുടെ കുത്തേറ്റിരുന്നു. ശിവഗംഗയിൽ 68 പേർക്കും തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ 63 പേർക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. 

Karthika V

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

MK StalinJallikattuഎംകെ സ്റ്റാലിൻജല്ലിക്കെട്ട്

