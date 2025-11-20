English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Governor vs State: ഗവർണർ ബില്ലുകൾ പിടിച്ചുവെക്കുന്നത് ഫെഡറൽ തത്വത്തിന് എതിര്; സുപ്രീം കോടതിയുടെ റഫറൻസ്

Governor vs State: ഗവർണർ ബില്ലുകൾ പിടിച്ചുവെക്കുന്നത് ഫെഡറൽ തത്വത്തിന് എതിര്; സുപ്രീം കോടതിയുടെ റഫറൻസ്

ഗവർണർ ബില്ല് പിടിച്ചുവെക്കുന്നതിനെതിരെ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നൽകിയ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് റഫറൻസ് നൽകി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 20, 2025, 11:07 AM IST
  • 4 ചോദ്യങ്ങളടങ്ങിയ റഫറൻസിനാണ് ചീഫ് ജസ്റ്രിസ് വ്യക്തത നൽകിയത്.

Read Also

  1. SIR Explained: എന്താണ് എസ്ഐആർ? വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

Trending Photos

Budh Uday 2025: നവംബർ 27ന് ബുധൻറെ ഉദയം; മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് അത്ഭുതകരമായ നേട്ടങ്ങൾ!
5
Budh Uday 2025
Budh Uday 2025: നവംബർ 27ന് ബുധൻറെ ഉദയം; മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് അത്ഭുതകരമായ നേട്ടങ്ങൾ!
Nov 19 Love Horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം: നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്!
12
Love Horoscope
Nov 19 Love Horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം: നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്!
Chutney recipe: 5 മിനിറ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി റെസിപ്പി
6
Coconut Chutney recipe
Chutney recipe: 5 മിനിറ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി റെസിപ്പി
Nov 20 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ പ്രണയ ജീവിത്തത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
12
Love Horoscope
Nov 20 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ പ്രണയ ജീവിത്തത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
Governor vs State: ഗവർണർ ബില്ലുകൾ പിടിച്ചുവെക്കുന്നത് ഫെഡറൽ തത്വത്തിന് എതിര്; സുപ്രീം കോടതിയുടെ റഫറൻസ്

ഡൽഹി: ഗവർണർ ബില്ല് പിടിച്ചുവെക്കുന്നതിനെതിരെ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നൽകിയ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് റഫറൻസ് നൽകി. 14 ചോദ്യങ്ങളടങ്ങിയ റഫറൻസിനാണ് ചീഫ് ജസ്റ്രിസ് വ്യക്തത നൽകിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

GovernorTamil NaduSupreme Court

Trending News