/LPG Crisis: ഹോട്ടലുകൾക്ക് ആശ്വാസം; വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ നിയന്ത്രണം നീക്കി

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളെ തുടർന്ന് രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ഉണ്ടായ പാചകവാതക വിതരണ തടസങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതോടെ വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം നീക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ.
ഇനി വാണിജ്യ എൽപിജി വിതരണം പ്രതിസന്ധിക്ക് മുൻപുള്ളതുപോലെ ആകുമെന്ന് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി ഡോ നീരജ് മിത്തൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പാചകവാതകം തടസമില്ലാതെ ലഭിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷെ ഈ നിയന്ത്രണം ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്ററന്റുകൾ മറ്റ് വ്യവസായ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയെ തകിടം മറിച്ചു. എന്തായാലും ഈ ഉത്തരവോടെ ഹോട്ടൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാകും.
ഇത് കൂടാതെ വൻതോതിലുള്ള എൽപിജി വിതരണത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളിലും മന്ത്രാലയം ഇളവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് പ്രതിസന്ധിക്ക് മുമ്പുള്ള ഉപഭോഗത്തിന്റെ 50 ശതമാനം വരെ വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് അനുമതി നൽകി.
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