  • Tragic Elephant Attack In Valparai: കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ മുത്തശ്ശിക്കും കൊച്ചുമകളായ രണ്ടര വയസുകാരിക്കും ദാരുണാന്ത്യം

ഊമയാണ്ടിമുടക്കിലെ അസ്‌ല, ഹേമശ്രീ എന്നിവരെയാണ് വീടിനു മുന്നിൽ വെച്ച് കാട്ടാന ചവിട്ടിക്കൊന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 13, 2025, 10:09 AM IST
  • വാൽപ്പാറയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മുത്തശ്ശിക്കും കൊച്ചുമകളായ രണ്ടര വയസുകാരിക്കും ദാരുണാന്ത്യം
  • സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെയാണ്.

തമിഴ്നാട്: വാൽപ്പാറയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മുത്തശ്ശിക്കും കൊച്ചുമകളായ രണ്ടര വയസുകാരിക്കും ദാരുണാന്ത്യം. സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെയാണ്.

Also Read: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പെൻഷൻകാർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; വാർധക്യ പെൻഷൻ വർധിപ്പിച്ചു!

അപകടത്തിൽ അസ്‌ല, ഹേമശ്രീ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവരുടെ വീടിനുനേരെ രാത്രിയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്.

ഇവരുടെ വീടിനു നേരെ രണ്ട് കാട്ടാനകളാണ് ആക്രമണത്തിനെത്തിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കാട്ടാന ജനൽ തകർത്തതോടെ കുഞ്ഞുമായി പുറത്തിറങ്ങിയ അസ്‌ല വീടിന് മുൻഭാഗത്തേക്ക്‌ പോയെങ്കിലും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കാട്ടാന രണ്ടുപേരെയും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: കന്നി രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം

ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കുഞ്ഞ് സംഭവ സ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ മരിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റ അസ്‌ലയെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം വാൽപ്പാറ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Wild elephant attackValparaiTragic Elephant AttackTamilnadu

