Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /Gujarat Spurious Liquor Tragedy: ഗുജറാത്തിൽ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ നാല് മരണം; മദ്യശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തു, 10 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

Gujarat Spurious Liquor Tragedy: ഗുജറാത്തിൽ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ നാല് മരണം; മദ്യശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തു, 10 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

ഗുജറാത്തിലെ ഭാവ്നഗറിലുണ്ടായ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ നാല് പേർ മരിക്കുകയും 20 പേരെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. ഏഴ് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ മദ്യസൽക്കാരത്തിനിടെയാണ് സംഭവം.

Written ByKarthika V
Published: Aug 19, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:44 PM IST
Gujarat Spurious Liquor Tragedy: ഗുജറാത്തിൽ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ നാല് മരണം; മദ്യശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തു, 10 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ
Image Credit: liquor tragedy | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gujarat Spurious Liquor Tragedy: ഗുജറാത്തിൽ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ നാല് മരണം; മദ്യശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തു, 10 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ
2
3
4
5